İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

İstanbul’da 2023 yılında Vesile Bingöl, evde bir ipe asılı şekilde ölü bulundu. Bingöl’ün eşi İsmet Bingöl hakkında “intihara yönlendirme” ve “eşe karşı eziyet” suçundan dava açıldı. İsmet Bingöl’ün ilk eşinin de “intihar” ederek öldüğü ortaya çıktı. Dava süreci devam ederken Cumhuriyet, Vesile Bingöl’ün kuzeni Şükran Bingöl ve annesi Gülistan Bingöl ile konuştu. Aile olayın intihar olmadığını öne sürerek adalet çağrısında bulundu.

‘DARP RAPORU VARDI’

Şükran Bingöl, “Vesile’nin kendi yaptığına dair bir rapor çıktı. Sanık bu şekilde serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanması devam ediyor. Ölmeden önce Vesile’ye darp raporu aldırmıştık, şiddet görüyordu. Vesile’ye ‘Sana şiddet uyguluyor, korkuyorsun. Kendini mecbur hissetme. Bak ilk eşi de öldürülmüş ya da canına kıymış’ dedik” ifadelerini kullandı. Anne Gülistan Bingöl ise “Kızım intihar edecek biri değildi. Kocasından şiddet görüyordu. Vesile korkusundan karakola gitmedi. Tutuklanmasını, ceza almasını istiyoruz” dedi.