İki genel başkan yardımcısıyla ilgili sarsıcı iddia: ‘Kasetlerini patlatmazsam…’

08 Mart 2022 Salı, 09:25

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, yeni kurulan partilerden birinin yönetiminde peş peşe gelen istifaların perde arkasını yazdı.

"Yine seks kaseti" başlıklı yazısında Pehlivan, "Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti..." diyerek ismini vermediği partinin toplantısında yaşanan kavgada, genel başkan yardımcılarından birinin diğerini, "Senin de kasetlerini patlatmazsam, ben de adam değilim" diyerek tehdit ettiğini aktardı.

Pehlivan, partideki kavgaya ilişkin şunları yazdı:

"Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti...O partinin kurmaylarının toplantısı... İki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa birbirine giriyor. Ve biri diğerini herkesin önünde böyle tehdit ediyor. O anlara tanık kimse sesini çıkarmıyor. Bir değil, iki değil, üç değil... Kurucularından genel başkan yardımcılarına kadar o partinin ağır topları üst üste istifa ediyor.

Neden? Parti yönetimine sorsanız “Beklediğimiz gelişmeler, bir klikti onlar, ayıklandılar” diyor. İstifa edenlerin bazılarına kulak kabarttığınızda ise insanın tüylerini ürperten iddialarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hangi birini yazayım? Bir üst düzey yönetici, partideki tüm görevlerinden sessiz sedasız ayrıldı. Konuşulan o ki istifaya giden yolda çok kirli bir tezgâh vardı. Zira başka partiden bir siyasetçiyle ilişkisi olduğu dedikodusu parti içinde yayılmıştı. Bu duruma karşı destek beklerken, o kişi, genel başkanından “Senin cinsel içerikli yazışmaların ve kasetin var mı?” diye telefon alacaktı.

Devam edeyim... Partinin genel başkan yardımcılarının odalarına takılan bir duvar saati düşünün... Kötü bir malzemeden yapılan, üzerinde Atatürk çiziminin ve parti logosunun olduğu ay yıldızlı bir saat... Ancak asıl işlevi farklı mıydı? Parti içinde endişe öyle bir boyuta gelmişti ki o saatlerin içinde “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazı olduğunu düşünenler vardı.

HERKES TEK BİR İSMİ İŞARET EDİYORDU

İddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Peki, fail kimdi? Herkes tek bir ismi işaret ediyordu. Aynı partideki bir genel başkan yardımcısını... Tesadüf mü: Kime sorsanız, onunla ilgili benzer bir öyküsü vardı. “Bilişim uzmanı” diye biliniyordu. Daha önce ayrıldığı partiyi gizli kayıtlarla tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Başkalarının telefonlarındaki mesajları nasıl öğrenebileceğini parti yöneticilerine anlatıp duruyordu. İlginç mi, yazışmalar üzerinden nasıl suç uydurma yapılabileceğine dair medyada demeçleri de vardı. “Aylardır üzerinde çalıştığım bir sistemle WhatsApp mesaj içeriklerini değiştirebiliyoruz” diyordu.

Gelinen noktayı düşünün: Parti toplantıları için kalınan otelin odalarında gizlice kaydedildiğinden şüphelenen siyasetçileri dinledim. Madem öyle, sormasak olmaz: Sahi, o kişi gücünü nereden alıyordu? Savcılarla ve hâkimlerle fotoğraflarının sırrı neydi? Dava delillerinde para karşılığı değişiklik yapıyor muydu? Bu konuda sabıkalı bir hacker ile ortak işleri oldu mu? Ve keza, hakkında böylesine şüpheler bulunan bir ismin yeni kurulan muhalefet partisinin yönetiminde ne işi vardı? Yazılacaklar bitmiyor. Daha da çoğalacağa benziyor."