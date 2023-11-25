İkna turları: Yavaş'ın ardından İmamoğlu da Meral Akşener'le görüştü

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Parti içi suçlamaların ve iddiaların tartışıldığı İYİ Parti’de yol ayrılıkları sürerken ittifaklara ilişkin çeşitli senaryolar da konuşulmaya devam ediyor. İYİ Parti, genel idare kurulu (GİK) toplantısında alınan karar gereği 81 ilde tek başına seçime girmeye hazırlanıyor. Genel başkan Akşener, her programında belediye başkan adaylarını açıklıyor. Ancak GİK’teki muhalif isimlerde ve bazı kurmaylarda kafa karışıklığı sürüyor. Akşener’in Ankara’da aday çıkarma hazırlığında sona geldiği söylenirken bazı kurmaylar, Ankara ve İstanbul’da mevcut belediye başkanlarının desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

‘TEMASLAR SÜRECEK’



Özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına İYİ Parti’den birçok önemli ismin karşı olduğu iddia ediliyor. Bu tartışmalar gündemdeyken önceki gün ABB Başkanı Yavaş, Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, görüşmeyi “nezaket ziyareti” olarak tanımladı. Hafta başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akşener’le telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Akşener ile yüz yüze görüşmek konusunda bir planlama yapmadıklarını ancak her an bir görüşme yapabileceklerini kaydeden İmamoğlu, “Yakında biz de ziyaret yaparız” dedi.



İmamoğlu, “Biz neticede beş yıl önce Millet İttifakı’nın belediye başkanı adayı olarak yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme sohbetleşme için de kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurmayları arka arkaya gelen bu görüşmelerin devam edeceğini ve büyükşehirlerde iş birliği yapılması konusunda iki partinin temaslarının süreceğini belirtiyor. CHP’den de kurmaylar önümüzdeki günlerde Özel ve Akşener arasında bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili “Sayın Akşener’i etse etse İmamoğlu ikna eder” yorumunu yaptı. İki partinin kurmayları da önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde iş birliği için parti liderlerinin bir araya gelebileceğini söylüyor.

