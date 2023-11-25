İkna turları: Yavaş'ın ardından İmamoğlu da Meral Akşener'le görüştü
Yerel seçime yaklaşık dört ay kala muhalefet kanadında “görüşme trafiği” hızlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaret ettiği İYİ Parti lideri Meral Akşener’le, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da telefonda görüştü. İYİ Partililer, görüşmelerin içeriğini “büyükşehirlerde ittifak arayışı” olarak açıkladı. İYİ Parti’den bazı kurmaylar, iki parti arasında görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Üst düzey bir yetkili ise “Sayın Akşener’i etse etse İmamoğlu ikna eder” yorumunu yaptı. CHP lideri Özgür Özel ve Akşener’in de önümüzdeki günlerde yerel seçim gündemiyle bir araya gelebileceği ifade edildi.
Parti içi suçlamaların ve iddiaların tartışıldığı İYİ Parti’de yol ayrılıkları sürerken ittifaklara ilişkin çeşitli senaryolar da konuşulmaya devam ediyor. İYİ Parti, genel idare kurulu (GİK) toplantısında alınan karar gereği 81 ilde tek başına seçime girmeye hazırlanıyor. Genel başkan Akşener, her programında belediye başkan adaylarını açıklıyor. Ancak GİK’teki muhalif isimlerde ve bazı kurmaylarda kafa karışıklığı sürüyor. Akşener’in Ankara’da aday çıkarma hazırlığında sona geldiği söylenirken bazı kurmaylar, Ankara ve İstanbul’da mevcut belediye başkanlarının desteklenmesi gerektiğini savunuyor.
‘TEMASLAR SÜRECEK’
Özellikle Ankara’da Mansur
Yavaş’ın karşısına aday
çıkarılmasına İYİ Parti’den
birçok önemli ismin karşı
olduğu iddia ediliyor. Bu
tartışmalar gündemdeyken
önceki gün ABB Başkanı
Yavaş, Akşener’i partisinin
genel merkezinde ziyaret etti.
Yavaş, görüşmeyi “nezaket
ziyareti” olarak tanımladı.
Hafta başında ise İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
Akşener’le telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Akşener ile yüz
yüze görüşmek konusunda
bir planlama yapmadıklarını
ancak her an bir görüşme
yapabileceklerini kaydeden
İmamoğlu, “Yakında biz de
ziyaret yaparız” dedi.
İmamoğlu, “Biz neticede beş yıl önce Millet İttifakı’nın belediye başkanı adayı olarak yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme sohbetleşme için de kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti kurmayları arka
arkaya gelen bu görüşmelerin
devam edeceğini ve
büyükşehirlerde iş birliği
yapılması konusunda
iki partinin temaslarının
süreceğini belirtiyor.
CHP’den de kurmaylar
önümüzdeki günlerde Özel
ve Akşener arasında bir
görüşmenin olabileceğini
söylüyor. İYİ Parti’den üst
düzey bir yetkili ise konuyla
ilgili “Sayın Akşener’i etse
etse İmamoğlu ikna eder”
yorumunu yaptı. İki partinin
kurmayları da önümüzdeki
günlerde bazı bölgelerde iş
birliği için parti liderlerinin
bir araya gelebileceğini
söylüyor.
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