İktidar 2002 ile kıyaslama yaparak aylıklardaki artışla övünüyor ancak gerçekler pek de öyle değil

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün grup toplantısında, iktidara geldikleri 2002 yılındaki emekli aylıkları ile bugünkü emekli aylıklarını kıyasladı. Bu kıyaslamayı da dolar üzerinden yaptı. Erdoğan, Kasım 2002’de en düşük emekli aylığının 66 lira, yani 43 dolar olduğunu söyledi. 2002’de asgari ücretin 184 lira, yani 122 dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, o dönemde emeklilerin önemli bir kısmının, asgari ücretin 3’te 1’i civarında aylık aldıklarına dikkat çekti. Erdoğan, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yani 380 dolara yükselttiklerini belirtti. Erdoğan’ın bu açıklamalarına karşın emekli aylıklarının önemli bir bölümü bugün hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında kalmış durumda.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre en düşük SSK emekli aylığı (işçi emeklisi aylığı) 2002 yılında 257 liraydı. O dönemde 184.3 lira olan asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ise en düşük işçi emeklisi aylığı 13 bin 634.4 lira ile 17 bin 2 lira olan asgari ücretin çok altında kalmış durumda. Ayrıca en düşük işçi emekli aylığı, 19 bin liraya ulaşmış olan açlık sınırının da altında kalmış bulunuyor. Yine en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 2002 yılında 150 liraydı. Asgari ücretin biraz altındaydı. Bugün ise 12 bin 333.5 lira ile asgari ücretin çok altına düşmüş durumda.

ÜÇ KATINA YAKINDI

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı 2002 yılında 65.8 liraydı. Halen 10 bin lira. Meclis’teki yasa kabul edilirse 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Bu artışa karşın en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında kalacak.

İşçi ve Bağ-Kur aylıklarının yanı sıra memur emekli aylıkları bile bugün asgari ücret ile açlık sınırının altında kalmış durumda. 2002 yılında en düşük memur emeklisi aylığı 376.5 lira ile asgari ücretin oldukça üzerindeydi.

Oysa bugün en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 821.9 lira ile asgari ücretin altına düşmüş durumda. Şu anda ortalama memur emeklisi aylığı bile açlık sınırının altında bulunuyor. Ortalama memur emeklisi aylığı 2002 yılında 502 liraydı. O dönemde asgari ücretin neredeyse üç katına yakındı. Bugün ise ortalama memur emeklisi aylığı 18 bin 428 lira ile asgari ücretin biraz üzerinde. Açlık sınırının ise altında.