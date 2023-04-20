İktidar çareyi korku ve tehdit ikliminde buldu: Tek araçları baskı kaldı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine 1 aydan az bir zaman kaldı. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak tanımlanan bu seçimlerde zaman azaldıkça muhaliflere yönelik hem iktidar kanadından hem de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerden sözlü ve fiziki saldırılar geliyor. CHP’nin Ataşehir ilçe binasına yönelik önceki gün saldırı düzenlenirken dün de gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. Geçen haftalarda CHP ve İYİ Parti İstanbul il binalarına yönelik saldırılar meydana gelmişti. Saldırıların ya failleri bulunamadı ya da serbest bırakıldı. Aynı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve ekonomiyi eleştiren etiketleri tasarladığı için grafiker Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındı. İktidar kanadından gelen tehditkâr açıklamaların dozu ise her geçen gün artıyor. Erdoğan meydanlardan muhalefet liderleri ve temsilcilerini hedef alırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Vur de vuralım öl de ölelim” tezahuratına “Onun da zamanı gelecek” diye yanıt verdi.

'HUKUK SİYASALLAŞTI'

Hukuk siyisallaştığında adalet ve demokrasiden bahsedilemeyeceğini söyleyen eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, “Hukuku siyasal baskı aracı olarak kullanmak hukuku ortadan kaldırmak demektir. Hukuku bir silah gibi kullanmak bir ülkenin geleceğine ilişkin sorunlar ortaya çıkarır. Muhalefet partilerine saldırılara hukuki yaptırım yapılmazken etkili bir önlem de alınmıyor. Bu durum hukukun siyasallaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. “Ellerinde sadece baskıyı daha da artırmak kaldı” diyen akademisyen yazar Fatih Yaşlı ise seçimleri kaybetme olasılığı giderek artan iktidarın giderek çoğalan baskıcı tutumuna dikkat çekti. Yaşlı, “Gazeteciler üzerindeki baskıyı biz zaten uzun zamandır görüyorduk ancak artık daha da yaygınlaştı” dedi.

SEÇİM GÜNÜNE DİKKAT

Yaşlı, “Akar’ın ‘Onun da zamanı gelecek’ çıkışı ve jandarmaya gönderilen ‘Oy verdikten sonra birliğinizde hazır bekleyin’ yazısını düşündüğümüzde AKP’nin tansiyonu yükseltmek istediğini görüyoruz. Belki de seçim akşamı oylar sayılırken bir manipülasyon yapılacaksa topluma sopa göstermek istiyorlar” şeklinde konuştu.