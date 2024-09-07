İktidar Hatay Dikmece’de kamulaştırmadan vazgeçti, olan kesilen zeytinlere oldu

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

6 Şubat’ta ağır hasar gören deprem bölgesinde, iktidarın yanlış hamleleri başka bir afete dönüştü. Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’nde TOKİ projesi için yurttaşların arazileri itirazlara karşın kamulaştırıldı. Bölgedeki zeytin ağaçları kesildi. Ancak sonra da kamulaştırılan alanın bir kısmı kamulaştırılmadan çıkarıldı. Yurttaşlara ise “Arazinizi geri alın, ödediğimiz parayı geri verin” dendi. Gönderilen tebligatta 30 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda yüzde iki faiz işletileceği belirtildi.

İktidar eliyle mağdur edilen yurttaşlar ve hukukçular sürece tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Meryem Kutlu, “Adeta aklımızla dalga geçiyorlar, zaten bir bilinmezin içindeyken şimdi her şey daha da bilinmez bir hal aldı” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların verilen parayı deprem sonrası ihtiyaçlarına yönlendirmek zorunda kaldığını belirten Kutlu, “Arazimiz bize sorulmadan alındı, paralar sorulmadan yatırıldı. Bunun üzerinden bir yıl geçti. İnsanlar bu parayla hayata tutunmaya çalıştı. Örneğin benim babam aldığı paranın bir kısmını, depremde her şeyini kaybeden amcama verdi. Amcam evini yapabildi ama şimdi beş kuruş parası yok. Herkes benzer durumda. Ne yapacağız? Bizim direnişimiz zeytinliklerimiz gitmesin diyeydi. O zaman ağaçlarımızı geri verin” dedi.

“Bugün Dikmece’de acele kamulaştırmadan vazgeçilmesinin ana nedeni zemin etütlerinin olumsuz olması ve zemin iyileştir-mede oluşacak yüksek maliyetler” diyen önceki dönem Hatay Barosu Başkanı avukat Cihat Açıkalın sözlerine şöyle devam etti:

‘UYARDIK, DİNLEMEDİLER’

“İlk günden bu yana ısrarla ‘Önce zemin etütleri ve bilimsel raporlar alınsın, planlama ona göre yapılsın. Ayrıca tarım arazilerine ve özel mülkiyete dokunulmasın’ dememize karşın, hukuka kulağını tıkayan idare bugün verdiği yanlış karardan dönmüştür. Ancak, bu defa yasal olarak ödenen kamulaştırma bedeli isteniyor köylüden. Madem ağaçları kestiniz o zaman zaten depremde ekonomisi sıfırlanan köylüden bu bedelin iadesini talep etmeyin. Bu duruma istisna getiren bir yasal düzenleme ile depremzede köylünün ikinci kez mağduriyetinin önüne geçilebilir. Afet yönetiminin hızlı olmasının yanında akılcı olması da önemlidir. Yanlış afet yönetimi yeni mağduriyetler yaratır. Dikmece’de yaşananlar tam olarak budur.”

ZEYTİN NÖBETİNE MÜDAHALE

Hatay’ın Defne Ballıöz Mahallesi’nde zeytinlikleri için günlerdir nöbet tutan Çiğdem Arslan’ın arazisine firma çalışanları müdahale etti. Zeytinlikleri ve nöbet çadırı sökülen Arslan, “Bu sabah kolluk kuvvetleri ve firma çalışanları, hiçbir resmi karar ibraz etmeksizin, arazimde beni ablukaya aldı. 48 gündür korumaya çalıştığım sekiz zeytin ağacımı ve fideleri söktüler. Hukuki süreç işliyor bu burada bitmeyecek” diye konuştu.