İktidar İBB operasyonu için turp, ahtapot ve suç örgütünden sonra yeni bir kelime icat etti: ‘Sistem’ soruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 80 gün önce başlayan operasyonlar için hem yargı-iktidar hem de yandaş basında bugüne kadar “turp”, “ahtapot” ve “çıkar amacıyla kurulan suç örgütü” gibi farklı tanımlamalar kullanıldı.

Soruşturma kapsamında, 19 Mart’taki ilk ve 26 Nisan’daki 2. dalga operasyonların ardından 20 Mayıs’ta yapılan 3. dalga operasyonlarla birlikte ise gözaltına alınan kişilere büyük harfle yazılan ve “sistem” adı verilen bir oluşumun sorulmaya başlandığı görüldü. Söz konusu tanımlamanın, 22 kişinin gözaltına alındığı 3. dalga operasyonlarda gözaltına alınan ayniyatçı Musa Özışık’a da sorgusunda ısrarla sorulması dikkat çekti.

Sorguda Özışık’a, “Sistem kelimesi, içerisinde bulunduğunuz örgüt için ne anlama gelip ne amaçla kullanılmaktadır” sorusu yöneltilirken herhangi bir örgüt içinde bulunmadığını söyleyen Özışık, “Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorum” yanıtını verdi. Sorgu tutanağına yansıyan konuşmalara göre, Özışık’a daha sonra da ısrarla “sistem için kendisinden para istenip istenmediği” ve varlığı iddia edilen paraların “sistem içerisinde kime ulaştığı” soruldu. Özışık ise söz konusu soruları, “Ben kimseye para vermedim. Sistem denen şeyin ne olduğunu bilmiyorum” diye yanıtladı.

Operasyonlara ilişkin tartışmalar sürerken 19 Mart’taki ilk dalgada gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan iş insanları Eyüp Subaşı, Kabil Taşcı ve Güngör Gürman’ın 29 Mayıs’ta etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye oldukları açıklandı.

ETKİN PİŞMANLIKÇILARLA ÇIKTI

2014’ten bu yana İBB’den reklam işleri alan ve gözaltına alınmasının ardından reklam şirketine kayyum atanan Subaşı’nın etkin pişmanlık ifadesinde, “sistem” kelimesine bir kez daha rastlandı. Söz konusu kelime, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 17 Ocak’ta tutuklanan ancak etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyle önceki gün tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın son ifadelerinde de ortaya çıktı.

Kendisine bağlı şirketlerin, CHP’li belediyelerin yanında daha önce AKP’li belediyelerle birlikte Yargıtay, TBMM ve devlet hastanelerinden de ihale aldığı ortaya çıkan Aktaş, tutuklanmasının ardından uzun bir süre etkin pişmanlık kapsamında ifade vermeyi reddettiği ancak son bir ayda verdiği ifadelerle İBB ve CHP’li belediyelere yönelik 6. dalga operasyonları şekillendirdiği öğrenilmişti. Yandaş basına sıçradı İtirafçıların ifadelerinde yer almasının ardından yandaş basının da metinlerinde “sistem” kelimesini kullanmaya başlaması dikkat çekti. Söz konusu kelime için “İBB üzerinden siyaseti dizayna kalkışan yapı” gibi nitelendirmelerin yapıldığı görüldü.