İktidar İmamoğlu'nun görüntülerinden 'rahatsız' olmuştu: Başsavcılıktan cezaevi duruşmaları için yeni adım!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "diploma" davasında, İmamoğlu'nun mahkeme salonunda baro avukatları ve vatandaşlarla kurduğu iletişimin iktidar kanadı tarafından peş peşe hedef alınırken, yargı yönetiminden konuyla ilgili adım geldi.

Mahkeme salonlarının sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısına göre tahsis edilmesine yönelik bir değişikliğe imza atıldı.

Bakırköy Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.

9 DURUŞMA SALONUNUN TAHSİS VE KULLANIM USULÜ YENİDEN BELİRLENDİ

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy CBS'ye müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek.

22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda, "Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir" denildi.

Bakırköy Başsavcılığı, bu bilgilere göre ve de aynı tarihte yapılacak diğer mahkemelerin bildirdiği sayısal verilerle beraber 9 duruşma salonundan uygun olanını ihtiyaca ve koşullara uygun şekilde planlayarak, ilgili mahkemelere bildirecek.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki mahkeme salonlarında olan duruşmasına olan yoğun katılımda İmamoğlu'nun izleyicilerle olan iletişimleri iktidar kanadının tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İmamoğlu'nun mahkeme görüntülerine tepki göstererek Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na çağrı yapmıştı.

Saral, "Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor. Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum" demişti.