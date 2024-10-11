İktidar kanadı duruşumuzda ‘samimiyiz’ açıklaması yaparken CHP ‘sıkıştılar’ diyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

AKP’de, “Muhalefet sınav verecek. Samimi bir şekilde elimizi uzattık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki birlik çağrımıza olumlu yaklaşıyor ancak CHP içinde karşı çıkanlar var. Şimdi Özel’i zor bir sınav bekliyor. Biz de muhalefete diyoruz ki ‘Var mısınız yok musunuz” yorumu yapıldı.



‘ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHLİKEYİ ANLAMIYORLAR’

TBMM’nin yeni yasama yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmış ve ardından “siyasette yeniden ılımlı rüzgârlar estiği” iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli, önceki gün partilerinin grup toplantısında bir kez daha bölgesel risklerden ötürü bir kez daha “birlik” çağrısında bulundu. Erdoğan birlik çağrısında bulunurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de sert sözlerle eleştirdi. Bu durum muhalefet cephesinde “Cumhurbaşkanı ne kadar samimi” tartışmalarını beraberinde getirse de iktidar cephesi “gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin samimi bir şekilde muhalefete çağrı yaptığına” işaret ediyor.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM’

AKP kanadında, muhalefetten gelen eleştiriler şöyle değerlendiriliyor: “CHP’de bir iç karışıklık söz konusu. Sayın Özgür Özel, TBMM’nin yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a gelişinde ayağa kalkması birlik ve beraberlik açısından çok önemli bir adımdı. İç politikada her ne kadar birbirimize karşılıklı açıklamalarla yanıt versek de dış tehlikede Türkiye’nin geleceği için birlikte olmamız gerek. Yakın coğrafyamızda yaşanan tehlikeyi görmemezlik deyim yerindeyse ‘körlük’ olur. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bizim çağrımız samimi. CHP, parti içindeki tartışmaları da değerlendirmeli. Asıl tehlike ana muhalefet. Ana muhalefetin de kendi içinde birliğini sağlamalı.”

‘VAR MISIN YOK MUSUN?’

AKP’de ayrıca muhalefete “Var mısın yok musun” çıkışı da yapılıyor. Muhalefet ise AKP’nin çağrılarını “Muhalefete kıskaç hamlesi” olarak nitelendiriyor. Bu tanımlamaya ise iktidar cephesinden “Hâlâ ülkemize yönelik tehdidi anlamak istemiyorlar. İç politikada zaten birbirimize karşı gereken eleştirileri yapıyoruz. ‘Ancak mevzu Türkiye. Dışta birlik olmamız şart diyoruz.’ Bu çağrımız ne yazık ki hâlâ günlük siyasetin bakış açısıyla değerlendiriliyor. Üzücü” yorumları geliyor.

‘ELİNİ HER ZAMAN KENDİ ÇIKARI İÇİN UZATIR’



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’in yeni yasama yılı açılışı sırasında DEM Parti Eşbaşkanlarının elini sıktı ve “Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” açıklamasını yaptı. Bu tavrını yeni haftada da sürdüren Bahçeli, grup toplantısında DEM’e “Türkiye partisi olma” çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ittifak ortağının bu sözlerini “85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum” diyerek destekledi. DEM Parti Eşg Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan bu çıkışa “DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. Yeni bir dönem açılacaksa yol temizliği şarttır” karşılığı geldi. Siyasette Cumhur İttifakı’nın DEM Parti’ye yönelik bu hamlelerini değerlendiren CHP kurmayları “İktidar elini her zaman kendi çıkarı için uzatır. Burada da yine ülke için değil, dış ve iç siyasette yaşadıkları sıkışmaya karşı çıkar amaçlı bir çaba içinde olduklarını görüyoruz” dedi.

Genel ve yerel seçimlerden önce Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye gelen suçlamaları anımsatan kurmaylar “Bize sadece DEM Parti’ye saygı duyduğumuz için ‘İttifak yapıyorlar, kirli pazarlıklar yürütüyorlar, gizli anlaşmalar yapıyorlar’ diyorlardı. Montaj videolar kullanıp bizi suçluyorlardı. Şimdi bunları hiç yapmamış gibi gidip el sıkışmaları bile samimiyetlerinin ne olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.

‘PAZARLIK SUÇLAMASI’

CHP’nin genel tavrının her partiye saygılı olduğunu vurgulayan kurmaylar, “Herkesin elini sıktık. Bizi pazarlıkla suçlayan iktidarın şimdi anayasa ya da dış politika gibi konular olunca elini uzattığını görüyoruz” dedi. “CHP bu hamlelerle muhalefette yalnız mı bırakılmak isteniyor” sorusunu da yanıtlayan partililer “DEM Parti’nin de beklentileri olacaktır. Selahattin Demirtaş konusunda çağrılar yapıldı. Bunu iktidar nasıl karşılar bilemeyiz. Burada önemli olan bizim değişmeyen tavrımız. Biz hiçbir partiyi şeytanlaştırmadık. Yerel seçimlerde partiler üzerinden süren siyasetin artık karşılığı olmadığını gösterdik. Kişisel bir hesap içinde olmadan elimizi uzatmaya, tabanların saygısını kazanmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye İttifakı söylemimizle tüm seçmenlerin saygısını kazanacağız” diye konuştu.