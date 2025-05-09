İktidar, önergelerin tamamını reddetti: Muhalefete geçit yok!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:40

Görüşmeler sırasında muhalefet partileri çok sayıda önerge verdi. CHP, TRT’de bazı personele ilişkin mali ve özlük haklarının herhangi bir yasaya tabi olmaksızın yönetim kurulu tarafından belirlenmesinin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti. Değiştirilmesini istedi. Ancak kabul edilmedi. Teklif ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda kurul üyeliklerine atamalar da düzenleniyor. İYİ Parti, kurul üyeliklerine atanacakların hangi alanda atanacaklarsa o alanla ilgili fakülteler veya bölümlerden mezun olma şartı getirililerek, sınırlandırma yapılması için önerge verdi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, önerge ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, “Buradaki kurul üyeleri üst kademe yöneticisi sayıldıkları için 3 sayılı üst kademe yöneticilerinde aranan vasıfları bunlarda da aynen arıyoruz. Dolayısıyla yani aranan vasıflar zaten üst kademe yöneticilerinde belirlenmiş olanlarla ortak” dedi.

“BAŞKANIM İKTİDARI ZORDA BIRAKIYORSUN”

Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, önergenin “önemli bir önerge” olduğunu söyledi. Muş, “Bu maddeyle alakalı Sayın Usta diyor ki ya işte ‘mühendis, matematik, iletişim, enformasyon, bu alanları kısıtlayalım. Bunun haricinde buranın yönetim kuruluna atama olmasın’, aslında söylediği o. Daha daraltalım” açıklamasını yaptı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta da, “Daha önceden de vardı zaten bu” diye ekledi. AKP’li Muş, “Bu üst kademe üyeleri, orada bir itiraz yok. Böyle bir şey var, böyle bir önerisi var. Bunu bilmiyorum, belki bakılabilir, çalışılabilir, çok şey değil. Yani öneriyi biraz daha ‘Bu alanın haricinde atama yapmayın buraya’ diyor. Dersiniz ki ‘Elimiz biraz geniş olsun, sosyal bilimci de lazım buraya.’, Onu bilmiyorum, öyle bir ihtiyaç var mı orada?” diye sordu. Bunun üzerine CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da, “Başkanım iktidarı zorda bırakıyorsun” dedi. Muş ise “Yok ya, ben önergeyi biraz daha açıyorum öyle. Değerli arkadaşlarım, bu değerlendirilebilir, bakılabilir, ona göre kararınızı verebilirsiniz” dedi. Ancak yapılan oylama sonunda önerge kabul edilmedi. Bunun dışında CHP ve İYİ Parti’nin TRT ile ilgili diğer birçok önergesi de yine iktidar tarafından reddedildi.