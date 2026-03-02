İktidar; örgün eğitim için dinselleştirmeyi, çocukları için ise özel ve yabancı okulları uygun gördü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ramazan Genelgesi eğitimde gerici uygulamaları arttırdı. Ramazan ayı gerekçesiyle eğitimde uygulanan etkinlikler kapsamında; okulöncesi öğrencilerine cami ziyareti yaptırılıyor. İlkokul öğrencilerine ise ramazan ayını nasıl geçirdiklerini kayda alacakları günlük tutturuluyor. Ortaokul öğrencilerine de diğer ülkelerde ramazan ayının nasıl yaşandığı ve şehirlerindeki esnafla ramazan ayına ilişkin röportaj yaptırılıyor.

LAİKLİĞİ SAVUNUYORUZ BİLDİRİSİ HEDEF ALINDI

MEB’in bu uygulamasına ilişkin tepkiler oluşurken, Bakan Yusuf Tekin de gelen tepkilere “Laikliği Savunuyoruz” bildirisini hedef alarak karşılık verdi. Bu bildiriye imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunan Bakan Tekin, dilekçesinde bildiriyi; “Seçilmiş hükümetin eğitim politikalarını hedef alarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan, kamu görevlilerine hakaret içeren ve milli iradeye karşı vesayetçi bir dille kaleme alınan” şeklinde tanımladı.

KIZINA ‘ÇAĞDAŞ’ EĞİTİMİ LAYIK GÖRDÜ!

Halkın çocuklarına dini eğitimi dayatan Bakan Tekin, ortaokul seviyesindeki kızını ise Ankara’nın olanaklarıyla öne çıkan kolejlerinden birine layık gördü. Söz konusu kolejde karma eğitim veriliyor. Kolejin olanakları arasında açık tarım uygulama alanı, sera alanı, organik yumurta ve tavuk yetiştiriciliği alanı ile gitar, keman ve piyano sınıfları bulunuyor. Ayrıca okulda sağlık merkezi, kapalı yüzme havuzu ve açık spor alanları da hizmet verirken, çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği olanakları da sağlanıyor.

HALKIN ÇOCUKLARIYLA ‘KABE’, OĞLUYLA ‘FRANSA’ DEDİ!

Bakan Tekin’in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın oğlu da Fransız okulu Charles de Gaulle’de eğitim görüyor. “Milli değerlere bağlı çocuklar yetiştireceğiz” açıklamalarıyla tanınan Bakan Göktaş ise önceki günlerde bir grup çocukla Menzilci Celal Karatüre’nin “Kabe’de hacılar hû der Allah” ilahisini söylediği bir gösterimi sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme geldi.

ERDOĞAN DA GENELGEYE SAHİP ÇIKIP LAİKLİĞİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son zamanlarda süren tartışmalar kapsamında Ramazan Genelgesi’ne sahip çıkarken, Laikliği Savunuyoruz bildirisini hedef aldı. Erdoğan, Ramazan Genelgesi’nin doğru, yerinde ve hukuki olduğunu, etkinliklerin anayasaya dayandığını vurguladı. Bildiriye imza atan 168 ismi hedef alan Erdoğan; "Bunların derdi laiklik değil, hiç de olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle" dedi.

ERDOĞAN’IN ÇOCUKLARI AMERİKAN VE İNGİLİZ ÜNİVERSİTELERİNDE OKUDU

Eğitimde milli ve manevi değerleri savunduğunu belirten Erdoğan’ın çocuklarının eğitim yaşamaları ise yurt dışında geçti. Erdoğan’ın çocuklarının eğitim bilgileri şöyle:

Ahmet Burak Erdoğan, Londra'da ekonomi eğitimi aldı. Necmettin Bilal Erdoğan da lisans eğitimini ABD Indiana Üniversitesi'nde, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'ta, doktorasını da Johns Hopkins Üniversitesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Indiana Üniversitesi'nde alan Esra Erdoğan Albayrak da yüksek lisans ve doktora eğitimini UC Berkeley Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise lisans eğitimini Indiana Üniversitesi'nde, yüksek lisansını London School of Economics’te (LSE) yaptı.

ORTAÖĞRETİMİN YÜZDE 20’Sİ İMAM-HATİP

İktidar mensupları çocuklarını özel ve yabancı okullara gönderirken, örgün eğitimde ise imam-hatip sayılarını arttırdı. Bakanlığın resmi verilerine göre; 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde toplam 3 bin 396 imam-hatip ortaokulu bulunuyor. Bu okullarda toplam 689 bin 62 öğrenci eğitim görüyor. Böylece ortaokulların yüzde 20,4’ü imam-hatipken, ortaokul kademesinde eğitim gören öğrencilerin de yüzde 14,3’ü bu kurumlarda eğitim görüyor.

LİSELERİN DE YÜZDE 14’Ü İMAM-HATİP

Türkiye genelinde ise bin 730 imam-hatip lisesi bulunuyor. Bu liselerde toplam 487 bin 263 öğrenci eğitim görüyor. Bu verilerden hareketle Türkiye genelinde liselerin yüzde 14’ü imam-hatip iken, lise seviyesinde öğrencilerin de yüzde 9,14’ü imam-hatipli.

OKUL YAKLAŞIK 4, ÖĞRENCİ 5 KATINA ÇIKTI

Bu veriler AKP’nin ilk yıllarıyla karşılaştırıldığında ciddi bir artışı gösteriyor. Bu kapsamda; 2003-2004 eğitim öğretim yılında 452 adet imam hatip lisesi vardı. 2024-2025’te imam hatip liseleri 3.83 katına, öğrenci sayısı ise 5 katına çıktı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İSE 7.3 KATLIK YÜKSELİŞ

İmam-hatip ortaokulları ise 4+4+4 sisteminin geldiği 2012-2013 eğitim öğretim yılında kuruldu. O dönem eğitim-öğretim yılında imam-hatip ortaokullarının sayısı bin 99 idi. Bu veriden hareketle de imam-hatip ortaokulları 2024-2025’te 3,1 katına, öğrenci sayıları da 7.3 katına yükseldi.