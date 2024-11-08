İktidar soru önergelerine yanıt bile vermiyor, muhalefetin hiçbir yasa teklifi kabul edilmiyor

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

İktidar, yasamanın önemli bir parçası olan soru önergelerine gerekli özeni göstermiyor. Milletvekillerinin denetim görevini yerine getirmelerine, soru önergeleri yanıtsız bırakılarak engel oluyor. Seçimden bu yana 5 bin 229 soru önergesine yanıt verilmedi. 8 bin 311 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt geldi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelttiği soru önergesine, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Akay, 14 Mayıs 2023’teki seçimlerin ardından başlayan 28. yasama döneminde verilen soru önergeleri ve yasa teklifleri hakkında bilgi istedi. Yanıta göre bu yasama döneminde 25 Ekim itibarıyla toplam 18 bin 350 soru önergesinden 5 bin 229’una yanıt verilmedi. Sadece 3 bin 410 önerge süresi içinde yanıtlandı. 8 bin 311 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt geldi. 1398 önergenin yanıtlanma süresi ise devam ediyor.

Önergelerine yanıt verilmeyen partilerin başında CHP yer aldı. CHP toplam 7 bin 310 önerge verdi. Bunlardan sadece 1458’i süresi içinde yani zamanında yanıtlandı. CHP’nin 3 bin 216 önergesine süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 2 bin 181 önergesi ise yanıtsız bırakıldı. 453 önergesinin cevaplanma süresi devam ediyor. Önergelerine yanıt verilmeyen partiler içinde ikinci sırada DEM Parti yer aldı. DEM Parti’nin toplam 4830 önergesinden 633’ü süresi içinde yanıtlandı. 1907 önergesine süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 1560 önergesi ise yanıtlanmadı. 730 önergesinin yanıtlanma süresi devam ediyor.

İYİ Parti’nin toplam 2 bin 256 önergesinden 467’sine süresi içinde yanıt verildi. Bin 102 önergesi süresi geçtikten sonra yanıtlandı. 563 önergesine ise yanıt verilmedi. 124 önergesinin yanıtlanma süresi devam ediyor.

LİDER ÇEVRE BAKANLIĞI!

Milletvekillerinin sorularına yanıt vermeyen bakanlıkların başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yer alıyor. Bu bakanlık toplam 1959 önergeden 1261’ine yanıt vermedi. Sadece 211 önerge süresi içinde yanıtlandı. 407 önergeye süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 80 önergenin yanıtlanma süresi devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakan bakanlıklar içerisinde ikinci sırada Sağlık Bakanlığı, üçüncü sırada ise İçişleri Bakanlığı yer alıyor.

AKP’NİNKİLER YASALAŞTI



Bu yasama döneminde en fazla yasa teklifini 1748 yasa teklifi ile CHP verdi. İkinci sırada 361 teklif ile DEM Parti geliyor. 3. sırada da 191 teklif ile AKP yer alıyor. Bu yasama döneminde toplam 2 bin 637 yasa teklifi verildi. Ancak bunlardan sadece 72’si yasalaştı. Yasalaşan tekliflerin de tamamı AKP’ye ait. Yani AKP dışındaki diğer partilerin verdikleri hiçbir yasa teklifi kabul edilmedi. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin toplam 69 yasa teklifinden de hiçbiri kanunlaşmadı. Tamamı komisyonlarda bekliyor.

