İktidar var gücüyle muhalefete yükleniyor, Gökçek rahat geziyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

İktidar, muhalefet yönetiminde olan belediyelere var gücüyle yüklenmeye devam ediyor, kendisinden olanı görmezden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından hukuksuzca gözaltına alındı ve tutuklandı. CHP’li bazı ilçe belediye başkanlarının tutukluluk hali devam ederken eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in yıllardır gündeme gelen usulsüzlüklere ilişkin ifadesi bile alınmadı.

İktidar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘CHP’li belediyeleri silkeleyin’ talimatının ardından tüm yönleriyle CHP’li belediyelere yüklendi. Bunun son ayağında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından hukuksuzca gözaltına alındı ve tutuklandı. CHP’li bazı ilçe belediye başkanlarının tutukluluk hali devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da cezaevinde tutuluyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in Ankara’yı parsel parsel satışı her yıl düzenli olarak gündeme gelse de, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın savcılığa verdiği 46 milyar lira tutarındaki 97 ayrı suç duyurusu hakkında, 6 yıldır işlem yapılmıyor.

USULSÜZLÜKLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Yıllar boyunca gazetemiz Cumhuriyet başta olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşu Gökçek’in bazı usulsüzlüklerini gündeme getirdi. Yıllardır hakkında haberler çıkan Gökçek’in tüm usulsüzlükleri ancak bir kitapla açıklanabilir düzeye geldi. Gökçek’in usulsüzlüklerinden bazıları şöyle sıralanıyor:

Ankapark’a kendi mankenini yaptırdı: Dinozor sevdası yüzünden yüzlerce milyon lira harcayan Gökçek, Ankapark’ta sergilenmek üzere kendi boyutlarında “konuşan manken oyun sistemi” siparişi verdi. Ankaralı yurttaşa hizmet adı altında 87 bin 500 dolar, yani güncel koşullarda 3 milyon lira ödendiği bilinen mankenin durumu ve konumu ise bilinmiyor.

Kooperatife inşaat alanı kıyağı: Gökçek döneminde, 12 Şubat 2016’da belediye meclisinden geçen karara göre, Ankara Gölbaşı’nda yer alan araziye proje yapmak isteyen bir kooperatifin 12 bin 500 metrekarelik alanı, belediye meclisinden geçirilen kararla yaklaşık olarak 12 katına yani 152 bin 100 metrekareye çıkarıldı. Konut sayısı ise yaklaşık 14 kat artışla 63’ten 845’e yükseltildi. Daha sonra ise, plan notları ve belediye meclisi kararıyla birlikte 152 bin 100 metrekareden 241 bin 299 metrekareye yükseltildiği ortaya çıktı.

Sosyal yardım paralarıyla oyuncak aldı: AKP’li Gökçek, belediyenin sosyal yardımlar için ayrılan kaynaklarını Ankapark’a “robot ve şiddet içerikli oyunlar” almak için kullandı. Güncel değeri 332 milyon liraya denk gelen ihale sonucunda Gökçek, Ankapark’a 381 oyuncak ve malzeme aldı. Oyuncakların 30’undan fazlası “Transformers” filminden esinlenerek yapılan robotlardan oluştu. Kalanında ise “Savaş Adası, Deniz Savaşı” gibi şiddet içerikli oyunlar yer aldı.

Dinozorlara ederinden fazla para verdi: Gökçek, Ankapark’a Çin kuruluşlu bir firmadan aldığı 246 dinozor için, 2013’te 2 milyon 783 bin dolar ödedi. Söz konusu dinozorlara ödenen ücretin güncel değeri 98.4 milyon lira olarak kayda geçti. 2013’te 98 milyon lira verilen dinozorların fiyatı, alım yapılan şirkete günümüz şartlarında sorulduğunda 900 bin dolar, yani 31.8 milyon lira olarak fiyatlandırıldı. Gökçek, dinozorları 12 yıl önce kur artışı ve ekonomik kriz yaşanmadan önce almasına karşın yaklaşık 3 kat fazla para ödedi.

‘Fışkiyemi kim kırdı’: ‘Fışkiyelerimi kırdılar’ sözleriyle Gezi Direnişi'nin unutulmazları arasında yer alan Melih Gökçek'in ABB başkanlığı döneminde Gençlik Parkı’na yaptırılan, ‘Müzikli danslı fıskıye’ sistemi için 5 milyon TL harcanmıştı.

Ankara girişindeki devasa kapılar: Gökçek, Başkent’in 5 girişi olan Eskişehir, İstanbul, Samsun, Konya ve Esenboğa yollarında devasa kapılar inşa etti. 2014’te bir televizyon programında kapıların maliyetini açıklayan Gökçek, döneminin parasıyla 31 milyon TL harcandığını belirtmişti.

İthal bitkide 950 milyon liralık usulsüzlük: Gökçek hakkında, 2022 yılında “İthal bitki alımında 950 milyon TL’lik usulsüzlük” iddiasıyla yeni suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılığa bildirilen ihale kapsamında yaklaşık maliyetin fahiş tespit edildiği, pahalı ürünlerden sözleşmede belirlenenden çok daha fazla alım yapıldığı ve hiçbir çalışma olmayan 817 kalem için ödeme gerçekleştirildiği belirlenmişti.