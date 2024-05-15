İktidar yeni yargı paketiyle kapsamı ve sınırı belirsiz bir suç yaratacak: Etki ajanlığı ile cadı avı
Hukukçular, “Türkiye aleyhine propaganda yapanlar cezalandırılacak” tanımı için “Muhalifleri baskı altına almanın gerekçesi” yorumunu yaptı.
AKP, Türkiye’de neredeyse
basın ve ifade özgürlüğünü
yok ederken, 9. yargı paketi
ile de bu özgürlüklere ket vuracak
yeni bir suç tanımı getirmeyi
hedefliyor. Yeni pakete
ilişkin iddialara
göre, sosyal medya
yorumlarıyla Türkiye
aleyhinde paylaşım
yapan kişiler “etki ajanı”
kapsamına alınacak ve
“casus” gibi görülecek. Bu
yeni suç tanımı tepkilere neden oldu.
Uzmanlar konuyu Cumhuriyet’e
değerlendirdi.
"BASKILAMA YÖNTEMİ"
Yasaların genel gerekçesinde bireylerin “hukuki güvenlik ihtiyacının” bulunduğunu anımsatan Hukukçu Bülent Yücetürk şu değerlendirmeyi yaptı: “Hukuk ilkeleri önemlidir. Ve daha az belirsizlik içinde bireylerin yaşaması için vardır. Ancak “sosyal medya paylaşımı” maddesine baktığımız zaman; paketin genel gerekçesini oluşturan ‘hukuk güvenliği ilkesinin’ ihlali var. Maddenin tanımı tamamen belirsizliklerle dolu. Örneğin maddenin gerekçesinde sunulan ‘iç ve dış yararlar’ ile ‘stratejik çıkarlar’ nedir? Kapsam çok geniş. Yani Türkiye’nin ekonomisine ilişkin haber yapan bir kişiye ‘Türkiye Hazinesi’yle ilgili haberler yapıp devletin kredi almasını engelleyerek, devletin iktisadi yapısına zarar veriyorsun’ şeklinde suç isnat edebilir ve bu kişi ceza alabilir. Bu maddenin belirsiz bir tanım içerdiği ve anayasa’daki ‘kanunilik’ ilkesine uymadığı görülüyor.” “Bireylerin hangi durumda bu suçu işlediğine” yönelik sınırlamanın belirsiz olduğunu vurgulayan Yücetürk şunları söyledi: “Bu durum Türkiye’de zaten sorunlu olan ve ‘temel hak ve hürriyetler’ içinde yer alan ifade ve basın özgürlüğünü kullanmada ciddi sınırlamalar getirecektir. Bunu ‘dezenformasyon yasası’ ile değerlendirdiğimiz de otoriterleşmiş, hukuku araçsallaştırarak toplumu baskı altına alan bir yönetimin zeminini hazırlamaktadır. İktidar, önümüzdeki dönemde muhalif insanları baskı altına almanın gerekçesini hazırlıyor.”
"DİKTATÖRLERDE GÖRÜLÜR"
Hukukçu Mehmet Köksal,
yeni paketle birlikte
Türk Ceza Kanunu’na
(TCK) getirmeye çalışılan
ek madde ile her türlü
araştırmanın casusluk
sayılabileceğini söyledi.
Köksal, “Bir toplumsal
araştırma suç teşkil
edecektir. Araştırmayı
yaptıran kişinin stratejik çıkarı
şart olmayacaktır. Araştırma
konusunda talimat verilmesi
yeterli olacaktır. Kamuoyunda ‘etki
ajanlığı’ diye adlandırılan bu suç tipi
hakkındaki kaygılar, düzenlemenin
ifadelerine bakıldığında büyük.
Sadece haberciler değil, bilimsel
çalışma yapan kişiler de tehdit
altındadır. Bu bir hukuk devletinde
olamaz. Ancak diktatörlüklerde
görebileceğimiz bu düzenlemeden
derhal vazgeçilmelidir” ifadelerini
kullandı.
"SUÇ OLAN VE OLMAYAN AYRIMI KALKAR"
Paketin Türkiye’de fikir ve ifade
özgürlüğünü ciddi tehlikeye
soktuğunu belirten siyaset
bilimci Can Kakışım ise “suç olan
ile olmayan arasındaki ayrımın
kalktığını” söyledi. Kakışım,
“Keyfi uygulamalara neden olan
bir düzenleme.
Fikir ortaya
koyabilirsiniz
ve bu başka bir
devletin çıkarına
uygun düşebilir.
Ancak bu bir insanı
casus yapabilir
mi? Eğer maddeye
‘Dış devletin
talimatıyla’
ibaresini koysanız, belgeyle
ispatlanabilecek bir gerekçe
sunulmuş olur. Ancak bu tanım
da yok, ‘çıkarlarına denk düşmek’
ifadesi yer alıyor. Bu keyfi
uygulamalara kapı aralar. Oysa
yasalar ‘muğlak’ olamaz” dedi.
"MECLİS'E SUNULMADAN GERİ ÇEKİLMELİ"
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu, 9. yargı paketi
taslağına ilişkin dün TBMM’de
basın toplantısı düzenledi.
Düzenlemeye tüm muhalefet ve
iktidar milletvekillerinin karşı çıkması
gerektiğini belirten Yeneroğlu,
“İktidar, kanun teklifini Meclis’e dahi
gelemeden geri çekmeli, Meclis’e
getirmemeli. Mesele casusluk
meselesi mi? Elbette değil. Mesele
milletin tamamını casus olarak
gören bir anlayış. Ceza kanunu yapım
tekniğinden tamamen uzak ifadelerle,
tamamen ucu açık, muğlak ifadelerle
herkesi kapsama alacak kadar, belirsiz
ve sınırsız bir suç ihdas ediliyor”
ifadelerini kullandı.
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