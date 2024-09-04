Erdoğan'a 'Özel' fark: Araştırma şirketi son anketini açıkladı!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 19:03

Güncelleme: 04.09.2024 - 19:06

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Liderlerin görev onayı' başlıklı anketini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Sencar anketi, "Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor" ifadeleri ile duyurdu.

ÖZEL ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer alırken Erdoğan'ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında yer aldı.

İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekti.

Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı aldı.