İktidara yakın araştırma şirketinin sahibi canlı yayında açıkladı: Soylu'ya 'İBB'ye kayyumu' sormuş

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilmişti. Mahkemenin İmamoğlu kararının ardından "İBB'ye terör soruşmasının" yankıları sürüyor. İBB'ye kayyum atanma ihtimali ise siyasetin gündeminin tartışılan başlıklarından biri.

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de yayımlanan Eşit Ağırlık programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Daşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Daşdemir,"Bugün İçişleri Bakanı’yla konuştum ‘Bu meseleyle ilgili kayyum vb. gibi bir süreç olacak mı?’ diye. Sayın Bakan ‘Bizim öyle bir niyetimiz yok sadece teröristlerin Belediye’den temizlenmesini istiyoruz’ dedi" ifadelerini kullandı.