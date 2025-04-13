İktidara yakın Fuat Uğur'dan çirkin 'Sinem Dedetaş' paylaşımı: Üsküdar Belediyesi harekete geçiyor

Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 15:00

İktidara yakın yazar Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜREÇ SONUNA KADAR İŞLETİLECEK"

Uğur'la birlikte AKP'li birçok sosyal medya kullanıcısı ve "trol" olarak bilinen hesaplar da benzer paylaşımlarda bulundu.

Bunun Üsküdar Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kilişlerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir."



