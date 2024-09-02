Sinem Dedetaş'tan 'kariyerizm' yanıtı: 5 yıl sonra göreceğiz

Yayınlanma: 02.09.2024 - 22:57

Güncelleme: 02.09.2024 - 22:57

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın "Siyasi kariyerizm zehirdir" açıklamasının kendisine yönelik olduğunu düşünmediğini söyledi.

Üsküdar Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Dedetaş başkanlığında yapıldı.

AKP'li Meclis Üyesi Vefa Yunus Taylan, Polat'ın sözlerini hatırlatması üzerine Dedetaş, Polat'ın sözlerinin kendisine yönelik olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Sinem Dedetaş şunları söyledi:

"İşimiz gücümüz Üsküdar. Tamamen ayaküstü verilmiş açıklamayla ilgili bir konuydu bu. Zaten epey gündem oldu. Türk halkı olarak böyle konuları seviyoruz ama biz işimize bakmak zorundayız. Kariyerist bir insan olmadım. Zaten kariyerim ortada. Siyaseti de kendi koltuğu için yapan insanlardan değilim. 5 sene sonra da Allah izin verirse zaten tekrar göreceğiz hedefleri olanlarla olmayanları.

'BİR DERDİ OLSA BENİMLE KONUŞUR'

Tweeti de hiç üstüme almadım. Genelde böyle şeyler söylüyorlar ama benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yakın çalışma arkadaşlarımızdan biri, bir derdi olsa benimle konuşur. Üsküdar bizden hizmet bekliyor. O yüzden canla başla, el birliğiyle çalışalım. 5 yıl sonra zaten göreceğiz. Başarılı olanlar seçilir, başarılı olamayanlar elenir. Kişisel olarak beklentim, seçildiğim yerde en iyi hizmeti verebilmek. Burada Meclis olarak da sizlerle birlikte Üsküdar için en iyi hizmeti üretebilmek arzumuz. Geri kalanını zaman gösterir zaten hepimizin adına..."