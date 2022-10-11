İktidara yakın gazeteciden 'başörtüsü ile ilgili anayasa çalışmalarının perde arkası'

11 Ekim 2022 Salı, 09:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP’nin başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini hedef almış ve 'anayasa' çağrısı yapmıştı.

"ADAM GİBİ ADAMSAN, ANAYASA DÜZEYİNDE ÇÖZELİM"

Bugün Türkiye'de başörtüsü diye bir meselenin olmadığını söyleyen ve ana muhalefet partisini 'istismar siyasetiyle' suçlayan Erdoğan, uzun süredir gündeminde olan 'anayasa değişikliğini' de 'başörtüsüne' bağlamıştı.

Erdoğan'ın ifadeleri şöyleydi:

"Madem bu meseleyi gündeme getirdi... Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati suretle çıkarmakta samimiyse, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Dürüstsen, adam gibi adamsan gel, bunu böyle yapalım. Gerisi CHP ve başındaki zatın derdidir. Aile kurumumuzu güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım."

İKTİDARA YAKIN GAZETECİDEN PERDE ARKASI

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Başörtüsü ile ilgili anayasa çalışmalarının perde arkası" başlıklı yazısında AKP'nin anayasa çalışmalarını yapan komisyonunun 'aile' tanımındaki değişikliğin yeni hazırlanan metne girmemesinden yana olduğunu ifade etti.

Nedenini; "CHP’nin attığı adıma salt ve bir adım ötede karşılık vermek" olarak açıklayan Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Girsin' derse aile tanımı da metne girecek" dedi.

Fırat şöyle devam etti:

"Peki buna niye ihtiyaç duyuldu? Kaynaklarıma göre yaklaşık 100 sene önce kaleme alınan Medeni Kanun’da eşcinsel evliliklerle ilgili kesin bir ibare yer almıyor. Düzenlemeler konuyu yoruma açık bırakmış. Bu nedenle aile tanımına ihtiyaç olduğuna dikkati çekiyorlar. Ancak parti yetkilileri bu düzenlemenin tek başına getirilmesinden yana. Yine de son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın."