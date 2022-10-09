Bakan Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğiyle ilgili Kabine'de sunum yapacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili Kabine'de sunum yapacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü kanun teklifi gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi. Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı Twitter'dan bir video yayınlamış ve "Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu, devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız. CHP Grubu, eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarından sonra, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" diyerek Anayasa değişikliği çağrısında bulunmuştu.
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