İktidara yakın gazetecilerin aralarında konuştuğu 3 Sedat Peker söylentisi
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, iktidara yakın gazetecilerin birkaç gündür aralarında, suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili üç söylentiyi konuştuklarını köşesine taşıdı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ara verdikten sonra yeniden başladığı ifşa kayıtları gündem olmayı sürdürüyor.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, iktidara yakın gazetecilerin birkaç gündür aralarında Sedat Peker’le ilgili üç söylentiyi konuştuklarını yazdı.
Pehlivan, 'Medyadaki AKP’lilerin Peker iddiaları' başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
- "Sedat Peker’in elinde bir başka medya patronuna ait görüntüler de varmış. İçeriğinin bilinmediği o görüntülerin seçim yaklaştığında paylaşılması bekleniyormuş.
- Sedat Peker için 'Blöf yapıyor, elinde bir şey yok' diyen Cem Küçük, bu iddiasını bir AVM’de yemek yerken söylemiş. Küçük’ün İstanbul’da dediğini duyan birileri Dubai’deki Peker’e anlatmış. Peker’in yeni paylaşımları da bunun üzerine gerçekleşmiş.
- Sedat Peker Twitter’da yaptığı hamlelerle aslında medyadaki Süleyman Soylu’ya yakın insanları sistemin dışına atmaya çalışıyormuş."
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