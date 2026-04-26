İktidara yakın gazeteden 'süreç' kulisi: AKP kaynakları, yasal adımlardaki gecikmenin 'nedenini' açıkladı

Meclis komisyonunun raporunu tamamlamasının üzerinden 2 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm süreciyle ilgili yasal düzenlemeler hâlâ gündeme gelmedi.

NEDENİ "ÖRGÜT"

AKP, bunun nedenini örgütün silah bırakma konusunda sembolik adımların ötesine geçmemesi ve MİT ile diğer güvenlik birimlerinden henüz somut teyit gelmemesi olarak gösterirken, İran'daki gelişmelerin de süreci yavaşlattığını savundu.

Yeni çözüm süreciyle ilgili Meclis komisyon raporunda, hukuki düzenlemelerin terör örgütü PKK'nin silah bıraktığının teyit edilmesine bağlandığı belirtilmişti.

Ancak AKP kurmaylarına göre, bugüne kadar bu eşiği aşan bir gelişme yaşanmadı. Kaynaklar, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da partiye yaptığı sunumda sahada sembolik adımlar dışında dikkat çekici bir değişim olmadığını aktardığını söyledi.

"SOMUT ZEMİN OLUŞMADAN DÜZENLEME OLMAZ"

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, AKP cephesi, mevcut tabloda yasal çerçeve oluşturmanın mümkün olmadığını ifade ediyor.

Kaynaklara göre, örgütün varlığını sürdürdüğü bir aşamada hukuki adım atılması gerçekçi bulunmuyor.

İRAN ETKİSİ VURGUSU

AKP kurmayları, İran'daki gelişmelerin süreci yavaşlattığını da belirtirken, bu ay içinde doğrulama sürecinin tamamlanarak düzenleme aşamasına geçilmesinin beklendiğini, ancak bölgedeki gelişmeler nedeniyle bu takvimin geciktiğini belirtti.

DEM PARTİ'YE ELEŞTİRİ

AKP kaynakları, DEM Parti'nin silah bırakma tamamlanmadan hukuki düzenleme yapılması yönündeki taleplerini de gerçekçi bulmazken, sahadaki durum değişmeden yeni bir aşamaya geçilmeyeceğini, somut gelişme yaşanması halinde ise yasal düzenlemelerin hızla gündeme alınacağını açıkladı.