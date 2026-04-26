İktidarda kimsenin sahiplenmediği bakan... AKP'li Şamil Tayyar'ın bu sözleri Mehmet Şimşek'e mi? 'Hiç olmazsa denetimde adaleti sağlayın...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde açıklanan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, muhalefetin olduğu kadar iktidar kanadının da eleştirilerinin odağında.

YENİ ŞAFAK AÇIKTAN HEDEF ALMIŞTI

İktidarıyla yakınlığıyla bilinen ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri pek çok kez Şimşek'i ekonomi ve faiz politikası üzerinden hedef alan Yeni Şafak gazetesi, 20 Nisan'da "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşetiyle çıkmıştı.

Haberde, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başvurduğu yüksek faiz politikası, enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi. Eylül 2023’te Mehmet Şimşek 2026 enflasyonu yüzde 8.5’e indireceğinin sözünü verdi. 2026 enflasyonu en iyimser tahminle yüzde 29 olarak gerçekleşecek. Yani konulan hedef ile gerçekleşme arasında yüzde 350 oranında sapma meydana geldi. Bu sapma oranı dünya rekorudur. Tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir ülkede enflasyon tahminlerinde bu kadar yüksek oranlı bir sapma meydana gelmedi" ifadeleri yer almıştı.

BİR "GÖNDERME" DE AKP'Lİ TAYYAR'DAN

Mehmet Şimşek'i bu defa AKP'nin sembol isimlerinden Şamil Tayyar hedef aldı.

Gaziantep ziyaretinden izlenimlerini aktaran Tayyar, vergi denetiminde adaletsizlik olduğunu ifade edip "Unutmayalım, en sahici denetimi sandıkta vatandaş yapar" şeklinde konuştu.

ABARTILI VERGİ DENETİMLERİ

AKP'li Tayyar, Gaziantep ziyaretinde aldığı şikayetlerin ilk sırasında esnafın vergi denetimlerinden duyduğu rahatsızlık olduğunu örnekler vererek açıkladı:

"Bir baklavacı, 'Denetlesinler ama 1 yılda 16 defa vergi denetimi olur mu?' diye sordu. Bir lokantacı şöyle dedi: 'Biri gidiyor, biri geliyor, bazen kalabalık halde baskın yapıyorlar, müşteriler panikliyor, kasanın yanına oturup tek tek fiş sayıyorlar.'"

ANKARA, İSTANBUL, TRABZON: ŞİKAYETLER AYNI

Bu şikayetleri daha önceki İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Ankara ziyaretlerinde de çok duyduğunu ifade eden Tayyar, bu durumun artık bir zulüm halinde geldiğini, "Esnafa, ticaret erbabına potansiyel hırsız muamelesi yapıp sıkboğaz etmek, denetimde ölçüyü kaçırmak, zulümdür. İktisadi fayda sağlayamayacağı gibi siyaseten de zarardır" sözleri ile dile getirdi.

SANDIK UYARISI YAPTI

Tayyar, AKP'nin gelirde adaleti sağlayamadığını itiraf edip hiç olmazsa denetimde adaletin sağlanması için çağrıda bulunurken sandık uyarısı yaptı:

"Sadece vatandaşı değil kamu kurumları ve ayrımsız tüm belediyelileri yılda 16 defa denetleyin, imza yetkisi olanların yanı başına birer dedektif koyun. Gelirde adaleti sağlayamadık, hiç olmazsa denetimde adaleti sağlayalım. Unutmayalım, en sahici denetimi sandıkta vatandaş yapar."