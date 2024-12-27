İktidar, DDK’ya ‘görevden uzaklaştırma’ yetkisi veren düzenlemeden geri adım attı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:56

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:12

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlar yanında söz konusu nitelikte olabilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara da aylıksız izin verilebilecek.

GERİ DÖNÜŞ YOLU

Yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip ilgili kadrolara ataması yapılan ve bu kadrodayken memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden yeniden memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla ayrıldıkları kadrolarına, en geç 3 ay içinde atanacak.

Cumhurbaşkanlığı’nda, kadrolu personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının durumlarına uygun kadrolarına atanacaklar. Bu personelin durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde atama işlemiyle birlikte söz konusu kadrolar herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden ihdas edilmiş sayılacak. Süreli olarak görevlendirilen personelden hizmetine gerek kalmayanlar da, süresinin bitiminden önce de kurumlarına geri gönderilebilecek veya görevlerine son verilebilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILABİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda, Devlet Memurları Kanunu veya diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu kapsamda istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeline ödenecek ücret tavanı, en fazla 10 kişi için, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanının 5 katına kadar belirlenebilecek. Sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun pozisyonlara atanabilecek. Bunların atama teklifi İdari İşler Başkanlığı’nca yapılacak.

ÖTV DÜZENLEMESİ

Özel Tüketim Vergisi Yasası’nda malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnaya ilişkin değişiklik yapılıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Engelliler ÖTV’siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan şartları taşımak kaydıyla Devlet Memurları Yasası’nın atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilecek.

5. KEZ ERTELEME

İktidarın 2017 yılında yasaya eklediği Esnaf Ahilik Sandığı bir türlü uygulamaya geçirilememişti. O yıldan bu yana sürekli erteleniyor. AKP’nin yasaya eklediği madde ile uygulama 1 Ocak 2028’e bırakılıyor. Böylece düzenleme 5. kez ertelenmiş oldu.

GSS BORÇLARINA AF

Teklife eklenen başka bir madde ile 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

DDK’DA GERİ ADIM

Teklifte Cumhurbaşkanlığı’na bağlı DDK’ya yönelik düzenlemeler de vardı. Ancak AKP son dakikada geri adım atarak teklifteki bu düzenlemeleri önerge ile çıkardı. Teklifle Cumhurbaşkanlığı’na bağlı DDK’ya denetmeler sırasında her kamede ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasını yetkili makamlara önerebilme hakkı veriliyordu. Bu düzenlemenin memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında da uygulanabileceği belirtiliyordu. Muhalefet bu düzenleme ile seçilmiş belediye başkanlarının bile görevden alınabileceklerine işaret ediyordu. Tüm bu düzenlemeler yasa metninden çıkarıldı.