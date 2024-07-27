İktidarın 2019’da hayvan hakları raporunda ‘yaşam hakkı’ vurgusu

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sokakta yaşayan köpeklerin sahiplendirilmediği takdirde öldürülmesinin yolunu açan 17 maddelik yasa teklifi kabul edildi. Komisyondan geçen yasanın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylamaya sunulması bekleniyor.

Teklifte hayvanların Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki yönlendirmelere göre öldürülmelerine izin verildi. Gündeme geldiği günden bu yana yurttaşlar ve muhalefet tarafından ağır tepkilerle karşılaşan yasa teklifi, akıllara 2019’da AKP dahil tüm partilerin uzlaşısıyla hazırlanan hayvan hakları raporunu getirdi.

‘ONLAR DA CAN TAŞIYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidarın neredeyse tamamının sahip çıktığı teklif, 2019 yılında raporun sunuşunu kaleme alan AKP’li komisyon başkanı Mustafa Yel’in sözleriyle çelişti. Yel, ifadelerinde Türklerin tarihinde her zaman hayvan sevgisinin olduğunu belirtmiş ve Osmanlı tarihinde atıflarda bulunmuştu. Raporda, hayvanların can taşıdıkları ve duygulu varlıklar oldukları göz önüne alınarak kendine özgü yapısı içinde değerlendirilmeleri, hayvanlara yönelik bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suç kapsamına alınması ve hayvan hakları fonunun kurulması önerilmişti.

BELEDİYELER SORUMLU

Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte yaşama geçirilmesi öngörülen başka değişiklikler de bulunuyor. Evcil hayvanını sokağa terk edenlere yönelik para cezaları artırılırken sokak hayvanları için barınak yapılması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması ve ötanazi konusunda belediyeler sorumlu tutuluyor. Sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanlarına ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

60 BİN LİRA CEZA

Bakımevlerine alınan hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilmesi ve hayvanını sokağa terk edenlere 60 bin lira, barındırılan hayvanı sokağa terk eden belediyelere de hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor.