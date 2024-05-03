İktidarın Filistin çelişkisi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:27

İsrail’in Filistin’e yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları neticesinde, bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivil yaşamını yitirdi. Yerel seçimlerin ardından hükümetin İsrail ile ticari tutumu değişti. İktidar, Filistin’e yönelik saldırıları kınamasına rağmen İsrail ile ticareti kesmediğinin ortaya çıkması üzerine 9 Nisan’da ülke ile dış ticarete kısmi kısıtlama kararı almıştı. Ticaret Bakanlığı, tepkiler üzerine dün harekete geçti. Bakanlık devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçtiğini, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.

'ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ!'

CHP Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, hükümetin tutarsızlığına tepki gösterdi. Demir, “Atı alan Üsküdar'ı geçti! İktidarın Filistin politikasındaki tutarsızlık ve beceriksizliği gerçekten kabul edilemez boyutlara ulaştı. Önce Ticaret yok, sonra da yasakladık dediler. Gazze'de yaşanan insanlık dramına iktidar yıllarca kayıtsız kalmış, sadece laf üretmekle yetinmiştir. On binlerce masumun katledilmesi, karşısında iktidarın sessiz kalması büyük bir sorumsuzluktur. Bu sorun hepimizin ortak namusudur. Bu konuda ikircikli politikalar değil, samimi ve tutarlı bir mücadele şarttır” dedi. Demir konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye'nin itibarını ve gücünü hiçe sayan bir tutum sergilenmiş, Filistin konusu seçim kavgalarına, çıkar hesaplarına kurban edilmiştir. Gazze yanarken, iktidar seçim çalışmalarına odaklanmıştır. Şimdi ise çaresizce ve geç de olsa son bir adım atılmak zorunda kalınmıştır. Ancak bu adım yetersiz ve geçmişteki ihmalleri telafi etmekten uzaktır. Önce "İsrail'le hiçbir ticari bağımız kalmayacak" dediler. Ardından "Filistin'le ticari bağlarımız devam edecek, İsrail'le değil" açıklamasını yaptılar. Ertesi gün ise "İsrail'le ticaret yapmamak bize zarar verir, İsrail değil biz kazançlı çıkarız" ifadelerini kullandılar.”

'TUTARSIZLIĞIN AÇIK GÖSTERGESİ'

Filistin konusunda net ve ilkeli duruş sergileyeceklerini söyleyen Demir, "İşte iktidarın Filistin politikasındaki bu değişken ve çelişkili tutumu, samimiyetsizliğin ve tutarsızlığın açık göstergesidir. Ticari çıkarlarını korumak her daim öncelikli hale gelmiştir. Filistin davasını savunacaklarına dair iddiaları da bu minvalde samimiyetten uzak kalmıştır. Biz iktidara geldiğimizde, Türkiye'nin çıkarlarını gözetirken insani değerleri de göz ardı etmeyeceğiz. Filistin davasının haklı mücadelesini hakkıyla sahipleneceğiz” dedi.