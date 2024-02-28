İktidarın hangi politikayı izleyeceğini soran milletvekillerine yanıt yok: Meclis denetim yapamıyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerini kendi yanıtlamak yerine bakanlıklara yönlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na başvurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “emekli aylıkları” gibi pek çok farklı konuda iktidarın hangi politikayı izleyeceğini soran muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerini kendi yanıtlamak yerine ilgili bakanlığa yönlendirdi.
Kendisinin de Yılmaz’a verdiği önergelere yanıt alamadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na başvurdu.
Konuya ilişkin dilekçesinde TBMM İçtüzüğü’ne işaret eden Karasu, “Açık hükümlere karşın, soru önergelerim ‘bakanlıkların görev ve yetki alanına girdiği’ gerekçesiyle yanıtsız bırakılmıştır” dedi.
Yılmaz’ın benzer
şekilde pek çok
milletvekilinin
soru önergelerini aynı
şekilde iade ettiğini
söyleyen Karasu,
“Yasamanın bilgi edinme
ve denetim işlevlerinin
kuvvetlendirilmesi
bakımından soruların
yanıtsız bırakılması
hususunda Meclis
Başkanlığı’nın
sessiz kalması
kabul edilebilecek
bir tutum değildir.
Her iki önerme
yanıtı verilmemiş olması
dolayısıyla ‘sözde yanıtları’
tarafınıza iade edip bilginize
arz ediyor, saygılarımı
sunuyorum” ifadelerini
kullandı.
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