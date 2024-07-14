İktidarın tasarruf paketine göre, kişi özel sektördense ‘çoklu ücrete’ hiçbir engel yok

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen iktidarın “tasarruf paketi” adını verdiği “torba teklifte” kamuda kendi görevi dışında yönetim kurulu üyeliği gibi başka bir yerden alınan maaşın 98 bin lira ile sınırlandırılması öngörülüyor. İkinci maaş dışında başka bir maaş alınmasına da yasak getirildiği iddia ediliyor.

Ancak komisyon görüşmelerinde muhalefet teklifteki “açığı” yakaladı. Teklifi hazırlayan AKP milletvekili Yaşar Kırkpınar burada temel kriterin kişinin “kamu görevlisi olup olmaması” olduğunu söyledi. Kırkpınar, “dışarıdan gelenlerin” bu kapsamın dışında olduklarını söyledi.

İYİ Parti milletvekili Erhan Usta, “Yani kamu görevlisi dışında olanlar beş yerden maaş alabiliyor” dedi. Kırkpınar, kamuda bunların yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmediklerini iddia etti. Usta ise görevlen-dirildiklerini, buna bir engel bulunmadığını söylerek, “Vakıfbank’ın yönetim kurulu başkanı kim, kamu görevlisi mi? Değil. Şimdi, o hem Vakıfbank yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Türk Telekom’un yönetim kurulu üyesi olabiliyor mu veya Varlık Fonu yöneticisi olabiliyor mu? TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olabiliyor, olmasında mahsur yok ama tek ücrete tabi mi, değil mi, bize bunu söyleyin” dedi. Kırkpınar, “Değil” karşılığını verdi. Usta, “Zaten problem orada” deyince AKP’li Kırkpınar, “Tek ücrete tabi değil, onları kapsamıyor” karşılığını verdi. Usta, kamuyla hiç ilgisi olmayan bir kişinin Kardemir’e PETKİM’e, Türk Telekom’a, hatta bir beş yere daha atanması halinde üç yerden, beş yerden maaş almaya devam edeceğini söyledi. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, konunun netleştirilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, muğlak olan konuları not aldıklarını üzerinde çalışacaklarını söyledi.