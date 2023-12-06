İl örgütlerinin görüşü, GİK ile çakıştı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

İYİ Parti kulislerinde CHP ile işbirliğinin reddedilmesinin ardından parti örgütlerinde kopuşlar olabileceği konuşuluyor.

Eski Antalya il başkanı Ahmet Aydın, “Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim” sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili bazı kurmaylar, örgütlerin genel görüşünün Aydın’ın görüşüne benzer olduğunu ve arka arkaya istifaların gerçekleşebileceğini belirtti.

Kurmaylar, İYİ Parti’nin büyük bir risk aldığını ve yerel seçimlerde “hiçbir belediye alamayabileceğini” ifade ediyor.

Partinin CHP’den ayrı bir yol yürümesi gerektiğini kaydeden kurmaylar, partinin “şu an buna hazır olmadığını” öne sürüyor.

Partinin “yerel seçimlerdeki amacının belediye kazanmak değil, oy yükselterek kendini kanıtlamak” olduğu da söyleniyor.

İYİ Parti’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına Cengiz Topel Yıldırım’ı çıkarmayı düşündüğü iddia edeliyor. Bu arada İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.