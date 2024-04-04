İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.
Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.
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