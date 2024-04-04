İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 22:50

Güncelleme: 04.04.2024 - 22:50

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.

Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.