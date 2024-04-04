İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz seçim sonuçlarına itirazı sürdürdü: 'Oyların takipçisi olacağız'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:28

Güncelleme: 04.04.2024 - 17:33

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yerel seçimlerde Ordu’da yaşandığın iddia ettiği usulsüzlüklere ilişki Kumru Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İlçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların il seçim kurullarına yönelik devam ettiğini belirten Yılmaz, “Bu süre içerisinde 4 ilçede itirazlarımız oldu. Bazı ilçelerde, ilçe seçim kurulları iptal edilen oyların sayımlarına yönelik karar verdi. Bazılarında ise hiç karar vermediler. Yapılan usulsüzlükleri ve yolsuzlukları ülke kamuoyu ile paylaştığımızda bu sürecin altından kalkılabilecek bir hal olmadığını hep beraber de gördük” dedi.

''AKKUŞ’DA BİR SANDIK BAŞKANI ÇUVALI OMZUNA ALIP EVİNE GİDİYOR”

Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülere dikkati çeken Yılmaz, “Ünye’de iki kişi omuzlarına almak suretiyle çuvalları emniyetin önünden geçerek adliyeye götürme teşebbüsünde bulunuyorlar. Akkuş’taki bir başka kamera görüntüsünde ise sandık başkanı saat 19.00 gibi çuvalı omuza alıyor ve evine gidiyor. Gece 04.00’te seçim kuruluna götürmek durumunda kalmış. Ünye ilçesinde adliyenin 100 metre yakınındaki okuldaki sandıklar sabah 04.00’te seçim kuruluna teslim edilmek durumunda kalmış” diye konuştu.

''BİZ BU SEÇİMİ KAZANDIĞIMIZA İNANIYORUZ”

İstanbul seçimlerinin 23.30’da neticelendiğini ancak Ordu’da 4 gün geçmesine rağmen sandık tutanaklarına ulaşamadıklarını kaydeden Yılmaz, “Bu çerçevede Türkiye’ye, YSK’ya, emniyete ve adliyeye yeniden sesleniyorum; biz bu seçimi kazandığımıza inanıyoruz. Bu seçimin başından sonuna kadar bir organizasyon yapıldığını ve bu organizasyonun 4 ilçede yoğunlaştığını görüyoruz. Bu yoğunlaşma neticesinde iptal edilen oyların yüzde 70’nin İYİ Parti ve x parti olmasının tesadüf olmadığını altını çizerek söylüyorum” ifadesini kullandı.

''SEÇİMLERİN İPTAL EDİLİP YENİLENECEĞİNE İNANIYORUM”

Aynı soy ismi taşıyan 4 kişinin sandık tutanaklarının altına imzası olduğuna da işaret eden Yılmaz, “Ben bu seçimlerin, seçim kurullarının objektif kararıyla birlikte; yeniden sayım, yeniden sayımla birlikte seçimlerin iptali ve yenilenmesi takvimine gideceğine inanıyorum. Bu çerçevede de hemşehrilerimizin morallerini bozmamalarını istiyorum. Seçimin bir kazanının olmadığını zaten hap birlikte görüyoruz. Biz kaybetmediğimize, kazandığımıza inanıyoruz. Bazıları ise kaybettiklerini görüyorlar ve ortada hiç yoklar. Muhtemelen mazbata takviminin en geç işleyeceği illerden biri Ordu olacaktır” dedi.

''SANDIKTA KAZANDIĞIMIZ BU SEÇİMİ KAYBETME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Ordu’da seçimlerin yenilenmesi yönündeki süreci takip edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Vatandaşın gönlünde ve sandıkta kazandığımız bu seçimi kaybetme gibi bir düşüncemiz yok. Verdiğimiz demokratik mücadelede tüm Türkiye’yi yanımıza görmek istiyoruz. Bu konuda hayıflanmayı kendime yakıştıramıyorum ama bu demokratik mücadelede partimizin dışında yalnız kaldığımızı; birimlerin, kuruluşların, gazetecilerin başka illere yoğunlaşıp Ordu’yu görmemezlikten gelmesine hayıflandığımı özellikle belirtiyorum” dedi.

“KİMSE KAZANDIĞINA EMİN OLMADIĞINA GÖRE ŞU ANDA SEÇİMİN KAYBEDENİ DE YOK”

Süreci şimdilik hukuken takip ettiklerini belirten Müsavat Dervişoğlu da “Bu demek değildir ki; demokratik haklarımızı kullanmayacağız. Kazanılmış bir seçimi hile ya da bir takım entrikalarla, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi; kollektif kötülük ve organize işlerle başkasına bırakacak değiliz. Kimse kazandığına emin olmadığına göre şu anda seçimin kaybedeni de yok. Hak arayışımız devam edecek. Sadece İYİ Parti bu haksızlığın üzerine gidiyor” açıklamasını yaptı.

“ORDULULARA SİYASİ KÖLE MUAMELESİ YAPILMASINA RIZA GÖSTERMEYİZ”

Van’da gösterilen duyarlılığın Ordu’da ihmal edilmesini yadırgadığını ifade eden Dervişoğlu, “Ayrıca iktidar ve ana muhalefet partisinin bu konuyla ilgili duyarsızlıklarını da yadırgadığımı söylemek istiyorum. Buradan büyük bir gürültü çıkarırız. Bunu herkes çok iyi bilsin. Biz demokratik hak ve hürriyetlerimizi kullanma noktasında yeterlilik sahibi insanlarız. Burası Türk demokrasisinin kalesi. Ordululara siyasi köle muamelesi yapılmasına rıza göstermeyeceğimizden herkes emin olmalıdır” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞIMIZIN ANASININ AK SÜTÜ GİBİ OYLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Bu kadar haksızlığın ve hukuksuzluğun olduğu yerde bunca ihmali anlamlı buluruz” diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

''Bunda kast ararız. Bu kastı yaşama geçirenlerin yakasından da hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde tutmayı iyi biliriz. Herkes bilsin ve emin olsun ki, vatandaşımızın anasının ak sütü gibi oylarının takipçisi olacağız. ‘Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey oluştur’ diyerek seçimlerin iptalini sağlayan Yüksek Seçim Kurulu, Ordu’da bunca usulsüzlüğü görmezden gelip sürece kayıtsız kalamaz. Buradan tüm yetkilileri hem görevlerini doğru yapmaya davet ediyorum hem de uyarıyorum. Ordu’ya siyasi köle muamelesi yapmaya kalkışmasınlar. 98 bin geçersiz oyda İYİ Parti tercihi var. Şimdilik haklarımızın hukuken takipçisiyiz. Bundan sonraki süreçte demokratik tüm haklarımızdan yararlanacağız. Herkesin aklını başına almasını tavsiye ediyorum. Vatandaşın hakkını kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Bu organize işleri bozacağız.”