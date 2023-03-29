İlahiyatçı Cemil Kılıç’a evinin önünde sopayla saldıranlar serbest bırakıldı: Ya tarikatçı olsaydı?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Evinin önünde tekbir getiren eli sopalı bir grup tarafından geçen günlerde saldırıya uğrayan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, önceki gün sosyal medya hesabından saldırganların savcılık tarafından serbest bırakıldığını duyurdu. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olayın hukuki boyutunu hukukçulara sorduk.

Saldıran kişilerin serbest bırakılmasının hukuk skandalı olduğunu belirten Kılıç, “Benzer bir saldırı iktidar partisine mensup bir siyasetçiye, onların destekçisi olan tarikat mensuplarına, Halil Konakcı’ya, İhsan Şenocak’a yapılsaydı da serbest bırakılır mıydı hiç zannetmiyorum. Hukuk maalesef kişiye göre işliyor, burada da onun örneğini yaşadık. Bütün hukuk erbabını itham etmiyorum fakat zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca verilen karara itiraz edeceklerini belirtti.

MUHALEFETE GÖZDAĞI

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Avukat Dr. Mehmet Ruşen Gültekin yaşanan saldırının kişinin şahsına değil, temsil ettiği fikirleri hedef aldığını belirterek “Aslında hedef Cemil Kılıç’ın dövülmesi değil, seçim öncesi muhalefete göz dağı vermekti. Dolayısıyla sıradan bir yaralama eylemi değildir. Cemil Kılıç, kendisini yaralayanları tanımamaktadır. Cumhuriyet Savcılığı suça bu açıdan bakmalı. Saldırganları azmettiren kimse onların üzerine gitmelidir. Dolayısıyla saldırının altındaki gerçeği araştırmak üzere saldırganlar gözaltında tutulmalı, telefonları veya varsa diğer dijital delillere el konularak saldırganların bağlantılarının araştırılması gerekirdi. Çünkü ceza hukukunda maddi gerçek araştırılır” ifadelerini kullandı.

Gültekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“1930 yılında İzmir Menderes’te Kubilay’ın katledilmesi, Ankara’da Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve diğer Cumhuriyet şehitlerine düzenlenen suikastlar gibi ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen linç girişiminde olduğu gibi arkasında karanlık gerici güçlerin olduğu tartışmasız olan bu saldırıda da saldırganlar serbest bırakılmakla gerçek bir soruşturmanın önü kapatılmıştır.”

Avukat Celal Ülgen ise, “Cemil Kılıç’a yapılan saldırı küçük çapta bir Salman Rüşdi hatırlatması yapan saldırıdır. Kim ki din bezirgânlarının tekerine çomak sokarsa ona bu türden saldırılar olur. Tehditler yapılır ve korkutma amaçlanır. Cemil Kılıç gerçek bir din adamıdır. Dinin siyasete alet edilmesine ve sömürülmesine karşı çıkan bir ilahiyatçıdır. Bu yüzden ona yapılan saldırı aslında onun düşüncelerine karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı kolay geçiştirilecek ve unutturulacak bir saldırı da değildir. Bu ülke düşünce özgürlüğünü benimsemiş bir ülkedir. Bu nedenle düşüncelerinden ve düşündüklerini söz ve yazı ile ifade etmesinden dolayı böyle bir saldırıya uğraması hepimizin, bütün yurttaşların da aynı türden haklarına yapılmış bir saldırıdır. Kılıç’ın her zaman yanında olacağımızı bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

