İlahiyatçı Demircan'dan 'Konya' ve 'porno' isyanı: Her gün değil her saat değil her dakika...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası, ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, sosyal medya hesaplarından yaptığı yayında Türkiye'de en çok porno izleyen ilin Konya olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, Youtube kanalı üzerinden paylaştığı sohbet videosunda, Türkiye'deki porno film izlenme oranlarının yüksekliğinden şikâyet etti.
Dünyada 26 milyon porno sitesi bulunduğunu, bunların da 4.2 milyonunun ABD merkezli olduğunu söyleyen Demircan, porno izlenirliği konusunda İslam ülkelerinin durumunun Batı'ya oranla çok daha vahim olduğunu belirtti.
İzlenme rakamlarını Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili birimlerinin resmi aktarımlarına dayanarak ifade ettiğini belirten Demircan, "Türkiye'de her gün değil her saat değil her 1 dakikada 2 milyon tıklama yapılıyor. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerin başında dindarlığıyla mütemayiz olan Konya gelmektedir" dedi. Demircan durumu "Facia üstüne facia" diyerek niteledi.
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