İlay Aksoy, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan bildirdi: Suriyeliler buradan güvenli bir şekilde memleketine dönebilir

07 Ekim 2022 Cuma, 13:07

Geçen günlerde resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ocak ayından itibaren 88 bin 367 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısının 526 bin 932'ye çıktığı şu an itibariyle 3 milyon 646 bin 278 kayıt altına alınan Suriyeli bulunduğu ifade edilmişti.

ÇIKIŞ VAR AMA GİRİŞ YOK

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Sınır Kapısı'ndan geçişlerle ilgili önemli bilgiler aktardı. Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin hiçbir sorun yaşamadan ve rahatlıkla ülkelerine geri dönebildiklerini dile getirdi.

Aksoy, Yayladağı Sınır Kapısı’nın geçici koruma statüsünde olan kendi ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin tek çıkış kapısı olduğunu söyleyerek ‘’Türk vatandaşı olan Suriyeliler üçüncü bir ülke üzerinden giriş yaptılarsa bu kapıdan tekrar Türkiye’ye giriş yapabiliyorlar, buradan çıkış var ama giriş yok’’ ifadelerini kullandı.

HİÇBİR GÜVENLİK SORUNU YAŞAMADAN DÖNEBİLİRLER

İlay Aksoy sınır kapısındaki geçişlerin kolay olduğunu vurgulayarak, ‘’Buraya gelmemizin temel sebebi Suriyelilerin kendi ülkelerine şu anda hiçbir güvenlik sorunu yaşamadan dönebileceğini ispatlamak istedik’’ dedi.