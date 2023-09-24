İlber Ortaylı’dan CHP çıkışı: Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, katıldığı programda CHP ile ilgili kendisine gelen soruya verdiği yanıt gündem oldu.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV Genel Yayın Yönetmeni ve programın moderatörü Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Işık'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) durumuyla ilgili sorusuna Ortaylı'nın sert eleştiriler yaparak verdiği yanıt dikkat çekti.
"CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir, ortak partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır. Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez" diyen Ortaylı, sözlerine şöyle devam etti:
"Ama bu hale gelmesi de beklenmez. Gerisi beni ilgilendirmez. Başka partilere bakarım. Bir otobüs iyi işlemiyorsa müşteri bir kez ona mahkumdur. İkincisinde o müşteriler başka bir şey bulurlar. 'Bize eli mahkum milletin' demeye getiriyorlar. Çok ayıp, bazı belediye reisi adayları var ben olsam atarım onları partiden. Biz sizi sevmeye mecbur muyuz? Sevmezse ne halt edeceksin? Senin kafacığında başka proje yok mu?"
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