İlber Ortaylı'dan 'Filenin Sultanları' yanıtı: 'Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz?'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:38

Güncelleme: 23.09.2023 - 21:38

Prof.Dr. İlber Ortaylı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KONUŞMAKLA OLUR MU?"

Filenin Sultanları'nın aldığı galibiyetleri değerlendiren Ortaylı, “Gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz? Mesela bir geçit töreni yapın. Alkışlayın. Nasıl ki eski Roma’da kuzeyden, çölden gelen lejyonları alkışlıyordu millet toplanıp, çiçekler atıyordu, taçlarla kuşatıyorlardı kafalarını, siz de yapın, konuşmakla olur mu?” dedi.



Kafa TV YouTube kanalında yayınlanan “İlber Ortaylı'nın Ebrar Karakurt Yorumu: Cahille Sohbeti Kestim” başlıklı programda konuşan Ortaylı, Ebrar Karakurt ve “Boş yapma Abdülhamit” cevabına da değindi.

"ONLARIN İŞİNE GELMİYOR..."

Ortaylı, Ebrar Karakurt’a “Hiç zahmet etmesin. Kendi Abdülhamit diye yazmış, müstear (takma -isim-) kullanıyor” dedi. Karakurt’un padişahı kastetmediğini söylemesine rağmen onu linç etmek isteyenler için de “Onların işine gelmiyor, öyle olmasını istiyor ki hedef etsin” ifadelerini kullandı.

