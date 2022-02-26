İlber Ortaylı'dan Rusya ve Montrö çıkışı: Emekli amiraller hepimizin söylediklerini söylüyor
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rusya-Ukrayna krizi üzerinden yeniden alevlenen 'Montrö' tartışmaları üzerine konuştu. Ortaylı, emekli amirallerin konuyla ilgili bildirisini hatırlatarak "Şu anda yargılanıyorlar bu yüzden. Adalete güvenimiz tamdır ama bu budur. Bugün bizim hepimizin söylediği şeyi söylüyorlar" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı askeri operasyon düzenlemesiyle birlikte, Türk boğazları üzerinden Karadeniz’e gemi geçişlerini düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili başlayan tartışmalara tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da dahil oldu.
İlber Ortaylı, Habertük TV'de katıldığı canlı yayında "Montrö çok önemli birşey. Katiyyen taviz veremeyiz, itaatsizlik yapamayız. Çünkü doğrudan doğruya yıkılan imparatorlukta, işgal edilen imparatorlukta Boğazların düştüğü aşağılık durumdan çıkışın hikayesidir" dedi.
"Ezbere konuşmaya gerek yok, Montrö açık. Bilhassa 19. madde... Savaş hali var, savaşmama hali var veya savaşan taraflardan biri olmak var. Bir savaş halinde Türkiye'nin Montrö'de hakimiyeti var. Burada açabilir veya kapatabilir. Savaşan tarafın içindeyse zaten o zaman kendisinindir, mesele yok" ifadelerini kullanan Ortaylı, "Karadeniz ülkeleri, kendi limanlarına dönmek şartıyla çıkar, girer. Buna deniz kuvvetleri de dahil. Binaaleyh bizim Boğazları kapatma gibi bir statü yok. Bu mümkün değil. Buna itaatsizlik halinde biz Montrö'yü ciddi bir şekilde kendimiz ihlal etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
Montrö tartışmaları ve 'cüppeli amiral'e ilişkin açıklamaları nedeniyle hedef alınan emekli amiralleri de hatırlatan Ortaylı, "Şu anda yargılanıyorlar bu yüzden. Dediğimiz dibi adalete güvenimiz tamdır ama bu budur. Bugün bizim hepimizin söylediği şeyi söylüyorlar. Nihayet Dışişleri Bakanımız da aynı şeyi söyledi. Biz Montrö'yü burada kullanamayız, kimsenin geçişini engelleyemeyiz. Bu çok açık ve net" diye konuştu.
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