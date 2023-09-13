İlçe başkanlığı seçiminde CHP’liler arasında gerginlik: Milletvekili bayıldı

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. CHP milletvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:54
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Bugün yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. 

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı. 

Yaşanan tartışma sonucunda Köksal baygınlık geçirdi. 

Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.


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