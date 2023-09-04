Canlı yayında gerginlik! Milli sporcuları hedef alan AKP'li Hacı Yakışıklı'ya 'tokat' gibi yanıt: Boş Yapma Hacı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 22:29

Güncelleme: 04.09.2023 - 22:32

Daha önce pek çok kez sanatı ve sanatçıları hedefine alan ve devletin uçağıyla umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan TV100 yazarı Hacı Yakışıklı’nın hedefinde bu sefer de milli sporcuların başarısı var.

Tv100 canlı yayınında ''Fes benim devletimi temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?'' şeklinde konuşan Yakışıklı, tepkileri üzerine çekti.

Bu sırada gazeteci Barış Yarkadaş'ın Yakışıklı'ya verdiği yanıt ise dikkatlerden kaçmadı. Yarkadaş, milli sporcu Ebrar Karakurt'a gönderme yaparak ''Boş yapma Hacı'' şeklinde konuştu.