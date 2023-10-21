İlçe milli eğitim müdüründen Menzil'e bağlılık yemini

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:29

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:29

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşımda Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki’ye bağlılık ve tövbe yeminine yer verdi.

TÖVBE METNİ PAYLAŞTI

Halk TV’nin haberine göre, Arıkoğlu yaptığı paylaşımda, ‘Vekil ağabeylere’ yönelik tarikat içi yazışmada, “Değerli vekil ağabeylerim, bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” derken, tövbe metnini ise şöyle paylaştı:

“Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.”

Arıkoğlu bir süre sonra paylaşımı yanlışlıkla yaptığını öne sürerek, “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” dedi.