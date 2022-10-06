İlçe müftülükleri AKP etkinliği için ‘namazlara muafiyet’ getirdi

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Diyanet tarafından önceki akşam yapılan program için personelin seferber edildiği ortaya çıktı.

Ankara’daki bazı ilçe müftülükleri, “her din görevlisinin, çevresinden en az 4-5 kişiyi de alarak iki saat önceden program salonunda hazır olmasını” isterken, “programa katılan imamların akşam ve yatsı namazlarından muaf tutulduğunu, camide namaz kıldıracak bir kişinin görevlendirilmesi gerektiğini” belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde önceki akşam, “Mevlidi Nebi Haftası Açılış Programı” ve “Uluslararası Hafızlık ve Kuranıkerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Erdoğan, “aile” üzerinden LGBTİ’leri de hedef alarak “Böyle çirkin, garip, gureba akımlar karşısında siz dik durdukça Allah’ın izniyle bu milleti kimse yıkamayacak” diye konuştu.

"CAMİLERİ BOŞALTTIK" ŞİKÂYETİ

Öte yandan söz konusu program için Ankara ve çevre illerdeki Diyanet personelinin seferber edildiği ortaya çıktı. Katılımcıların çoğunu Diyanet personelinin oluşturduğu toplantı için Ankara’daki merkez ilçe müftülüklerinin mesaj gönderdiği ve personelin yanlarında en az dört kişiyle programa katılmasının istediği öğrenildi. İmamların “namazdan muaf tutulacağının” belirtildiği mesajda, “Cami görevlilerimizin akşam ve yatsı namazlarından muaf tutulduğundan, camisinde namaz kıldıracak bir cemaatin görevlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. Bazı imamların, söz konusu zorunluluktan rahatsız olduğu ve “Camileri boşaltmak zorunda kaldık” dediği öğrenildi. Programın ardından da personele “Yönetim katılımızdan dolayı tebrik etti, memnun kaldılar, teşekkür ederiz” şeklinde dönütte bulunulduğu belirtildi.

"KAZANIMLAR ELDE ETTİK"

Cumhuriyet; 24 Ağustos’ta manşetine taşıdığı Diyanet’te il müftüleri ile yapılan “acele” ve “gündemsiz” toplantının gündemini “seçim” konusunun oluşturduğunu, “seçim öncesi dikkatli olunması” yönünde telkinlerde bulunulduğunu, Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz” dediğinin belirtildiğini gündeme getirdi.

Erdoğan’ın yakın zamanda düzenlediği bazı açılışlara da memurların, öğretmenlerin ve hatta öğrencilerin katılımının zorunlu tutulduğu da kamuoyuna yansımıştı.