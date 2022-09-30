Diyanet’in rekor bütçesi Sayıştay'ın denetleme raporunda incelendi

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Sayıştay’ın Diyanet’e ilişkin 2021 raporunda, “temini veya tamamlanması belli bir süreyi gerektiren bazı mal alımları ve yapım işlerinin sözleşmeye bağlanmadığı” eleştirisi getirilirken 2021’de toplam 13 milyar 39 milyon lira harcama yapılması da rapora girdi.

Sayıştay’ın Diyanet’e ilişkin 2021 raporunda, kurumun harcamaları dikkat çekti. Merkez teşkilatında 1433, taşra teşkilatında 126 bin 395 ve yurtdışı teşkilatında 423 olmak üzere toplam 128 bin 251 personeli bulunan Diyanet, 2021’de toplam 13 milyar 39 milyon lira harcama yaptı. Bu harcamanın 10.6 milyar lirası, personel giderlerinden oluştu. Böylece Diyanet, harcamasının yüzde 81.27’sini personel giderlerine harcadı.

BİRİMLER UYARILDI

Raporda, “temini veya tamamlanması belli bir süreyi gerektiren bazı mal alımları ve yapım işlerinin sözleşmeye bağlanmadığı” yönündeki bulgu da dikkat çekti. Konuya ilişkin “İdare ile yapılan görüşmelerde ilgili birimlerin uyarıldığı ve konuya daha fazla dikkat edileceği belirtilmiştir” denildi. Öte yandan, 2020 raporunda eksiklik olarak tespit edilen beş unsurun hiçbirinin düzeltilmemesi ve aynı sorunların devam ediyor olması da raporda yer aldı.