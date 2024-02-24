İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:05

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:49

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylığı, listenin geç teslim edilmesi nedeniyle kabul edilmeyen mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Zeki Bilgin’in Saadet Partisi listesinden seçime girmek üzere yaptığı başvuru da ilçe seçim kurulunca kabul edilmedi.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden aday gösterilmesine yapılan itiraz üzerine toplandı.

Toplantıda oy çokluğuyla alınan kararda CHP'nin süresinden sonra verilen listede başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, aynı kişinin Saadet Partisi adayının istifası nedeniyle bu partiden belediye başkanı adayı olarak gösterildiği belirtildi.

Kararda, "Aday başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olunamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararlarınca benimsendiğinden itirazın kabulüne ve Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağı" ifadelerine yer verildi.

Yapılan itiraz üzerine meydana gelen eksikliğin tamamlanmasının Saadet Partisi İlçe Başkanlığından istenmesine karar veren İlçe Seçim Kurulu, Zeki Bilgin'e ilişkin karara en geç 26 Şubat Pazartesi'ye kadar İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK tarafından hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat'ta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu.

CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, dün saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

CHP yönetimi bu gelişme üzerine farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.