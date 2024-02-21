Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek

Manisa Saruhanlı'da ilçe seçim kurulu, mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusunu saat 17.00'den sonra yapıldığı iddiasıyla reddetti. Saruhanlı'da seçime giremeyecek olan CHP, uzun saatler yapılan görüşmede Saadet Partisi ile anlaştı. CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin ve bazı meclis üyesi adayları, seçime Saadet Partisi'nin logosu altında girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:04
Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP; geçen seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı Saruhanlı'da seçime katılamayacak.

Başkan adayı ve meclis adayı listeleri 20 Şubat'ta saat 17.00'den sonra ilçe seçim kuruluna teslim edilmek istendiği iddiasıyla başvuru kabul edilmedi ve CHP'nin itirazı da reddedildi.

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KRİZ ‘SAADET’ İLE ÇÖZÜLDÜ

Bunun üzerinde sabah erken saatlerden itibaren Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, saatler sonra açıklama yaparak seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz, Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin ile partililer katıldı.

"17.00'YE 5 KALA GİDİLDİ, MÜDÜR ODASINDA DEĞİLDİ"

Saruhanlı Belediyesi önünde bir açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

 "Dünden beri Saruhanlı'da seçim kuruluna liste verilmesiyle ilgili bir kaos yaşıyoruz. Bu ne partimiz ne de benim şahsımla alakalı. Saat 17.00'ye 5 kala ilçe başkanım evraklarla birlikte ilçe seçim kurulu başkanının odasına gidiyor ancak müdür odasında değil. Müdür geldiğinde de geç kalındığını söylüyor. Elektrikler kesik. Bizim ilçe başkanımıza saat 17.30'da 17.08 diye belge veriliyor. Elektrik yok, sistem olmamasına rağmen böyle bir belge veriliyor. Bu doğru değildir.

Yaptığımız görüşmelerde Cumhur İttifakı'nın adayı itirazda bulunmayacaklarını söylüyorlar ancak bizim itirazımıza itiraz ediyorlar. İYİ Parti'de aynı şekilde açıklama yapıyor. Biz Zeki Bilgin'in seçime girmesi için destek verdik diyor ama külliyen yalan. MHP de seçime katılmamamız anlamında oy kullanıyorlar. Bunlar hem insanı öldürüyorlar hem de cenaze namazı kılıyorlar. Sevgili hemşehrilerimin bundan bilgisi olmasını istiyorum. Halkın oylarıyla gelmiş iki aydır sahada mücadele eden Zeki Bilgin'i, halkın iradesine ipotek koyuyorlar.

Buradan söylüyorum. Daha önceki seçimlerde de yaşadık. Trafoya kedicikler giriyor, elektrikler kesiliyor, bunun faturasını halk ödüyor. Alın teri ile dürüstçe mücadele edenler ödüyor. Buna 31 Mart'ta Saruhanlı hemşehrilerimiz dur diyecekler. 31 Mart'ta ayarını bozdukları kantarın onları tartacağından hiç şüpheniz olmasın.”

SAADET PARTİSİ İLE ANLAŞILDI

Başkan Bilgin'in açıklamasının ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise şunları söyledi:

"Saadet Partisi il başkanımız ile birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız, şimdi de Türkiye ittifakını kuracağımız Saadet Partisi ile birlikte Zeki Başkan'ımız Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapacak Saadet Partisi logosu ile."

Açıklamanın ardından Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu Saadet Partisi'nde İlçe Seçim Kuruluna yapıldı. Saadet Partisi'nin başkan adayı Sezai Zeytinli ise adaylıktan çekildi.


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