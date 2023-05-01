İlçe Seçim Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk bayraklı pankartının kaldırılmasına karar verdi

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için reklam panolarından kaldırılmasına karar verdi. Karar, afişin toplatılması için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

ANKA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:45
İlçe Seçim Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk bayraklı pankartının kaldırılmasına karar verdi
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AKP Antalya milletvekili adayı olan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanılan propaganda görselinde Türk bayrağı da yer aldı.

CHP’nin itirazı üzerine, Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Seçim Kanunu’nun 58. Maddesi’ne göre “propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması” yasak olduğu için söz konusu afişin kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, afişi toplamaları için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazarak gönderdi.


Mevlüt Çavuşoğlu Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs

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