Ünlü anketçiden 'Millet' vurgusu: İki kat sayısal kalabalık ve heyecan üstünlüğü dikkat çekiciydi

Millet İttifakı'nın İzmir'de düzenlediği büyük mitinge vurgu yapan MAK Araştırma Sahibi Mehmet Ali Kulat, oy kullanmanın sadece miting kalabalığı üzerinden okumanın yanlış olacağını ifade etti. Millet İttifakı'nın Gündoğdu'daki performansı ile Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği mitingi karşılaştıran Kulat, "Millet İttifakı’nın iki kat sayısal kalabalığı ve heyecan üstünlüğü dikkat çekiciydi. En önemlisi de Millet İttifakı ilk kez çok net fotoğraf verdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 20:31
Ünlü anketçiden 'Millet' vurgusu: İki kat sayısal kalabalık ve heyecan üstünlüğü dikkat çekiciydi
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İzmir'de düzenlenen büyük mmiting Millet İttifakı'na yetmedi. Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun da konuştuğu mitingde kalabalık dikkat çekti.

KALABALIK VE 'MİLLET'İN BİRLİKTELİĞİ...

MAK Siyasi Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede kalabalığın yanı sıra ittifak ortaklarının da mitinge katılmasına değindi.

Kulat yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"1.  Yıllardır Kamuoyu Araştırmalarının yanısıra sahayı okumaya çalışıyorum. Eskiden beri #izmir mitinglerinde bariz bir CHP üstünlüğü vardır. Dolayısıyla seçmen oy kullanma davranışını sadece #miting kalabalığı üzerinden okumak yanlış okumaya neden olur. Amma ve lakin...

2. Dün Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve #Cumhurİttifakı'nın mitingi ile bugün Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve #Milletİttifakı'nın İzmir Gündogdu mukayesinde; Millet İttifakı’nın iki kat sayısal kalabalığı ve heyecan üstünlüğü dikkat çekiciydi. En önemlisi de #Milletİttifakı ilk kez çok net fotoğraf verdi."


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