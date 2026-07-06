İletişim Başkanlığından zirveye katılan gazetecilere hediye: Çin’de üretilen termos verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO zirvesine akredite edilen gazetecilere bir sırt çantası ve çeşitli hediyeler verdi.

PARA VE TERMOS

Çantanın içerisinde en dikkat çeken, zirve anısına bastırılan 5 liralık madeni para oldu. Atatürk’ün yer almadığı paranın altın kesesi içine konduğu görüldü.

Bu paralardan 100 bin adet basıldığı ve zirve süresince 400 bin tane daha üretilmesinin planlandığı aktarıldı.

Paranın yanı sıra, gazetecilere, yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde Çin üretimi bir Amerikan markası olan 'Stanley' termos hediye edildi.

NATO Ankara Zirvesi logolu termosun altında ise, “Menşei: Çin” yazısı yer aldı.

FINDIK VE LOKUM DA VAR

Bunların yanında gazetecilere not defteri, kalem, kupa, 50 gram fındık ve lokum verildi.

Ayrıca bir küçük bakım çantası içerisine konan el kremi, kolonya ve ıslak mendil dikkat çekti.