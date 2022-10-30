İlginç 'itiraf' iddiası: 'Ateşin Çocukları' PKK'yi mi dolandırdı?

30 Ekim 2022 Pazar, 12:35

Antalya'da orman yakma eylemi düzenledikleri sırada yakalanan, terör örgütü PKK'ye üye 7 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Bursa'da kiralanan bir evde el yapımı patlayıcı (EYP) ve yanıcı madde ele geçirilirken ilginç bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Buna göre, terör örgütünün alt yapılanması olan ve kendilerini "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" olarak adlandırılan grubun eylemlerinde yer alan M.U, terör örgütünü video montajlarıyla dolandırdığını ifade etti.

İddiaya göre, irtibatlı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine internet tabanlı uygulamalar üzerinden gönderilen haritalar üzerinde ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğu eylem yapılabilecek noktaların keşfini yapan M.U., ifadesinde keşif faaliyetleri esnasında çektiği videoları irtibatlı olduğu terör örgütü mensuplarına gönderdiğini, kendisinden keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulmasının ve EYP hazırlamasının istendiğini, bu hazırlıkları yapması için terör örgütünün kendisine para gönderdiğini anlattı.

M.U.'nun ayrıca geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendileri tarafından yapılmış yeni bir eylem gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiği, çektikleri görüntü ve videolar karşılığı para alarak terör örgütünü de dolandırdığını itiraf ettiği ortaya çıktı.