'İlhami Balı' skandalı Koca'ya soruldu: 'Kaç IŞİD mensubu tedavi ettiniz?'
Kırmızı bültenle aranan IŞİD 'emir'i İlhami Balı’nın Türkiye’de tedavi gördüğünün ortaya çıkmasının ardından CHP’li Alpat Antmen, Sağlık Bakanı Koca’ya “Kaç IŞİD mensubunu tedavi ettiniz?" diye sordu.
Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Türkiye’deki canlı bomba saldırılarının organizasyonunda yer alan IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın 25 Temmuz 2016 tarihinde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, skandalı Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde "ANKA Haber Ajansı'nda yer alan haberde, 5 Haziran HDP Diyarbakır mitingi, 20 Temmuz Suruç, 10 Ekim Ankara Gar bombalı saldırılarının kritik ismi olan IŞİD’in emiri İlhami Balı'nın, arandığı dönemde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünün belirtildiğini" ifade etti.
Antmen “Suruç katliamına ilişkin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava dosyasına; İhami Balı’nın tedavi gördüğüne ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği resmi yazı girmiştir. Yazıda IŞİD mensubu İlhami Balı’nın Adana Sarıçam’da 31 Nolu Aile Hekimliği’ne kayıtlı olduğu ve muayene kaydı bulunduğu belirtilmiştir” dedi.
Halen yakalanamayan İlhami Balı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydının kaldırılmadığını söyleyen CHP’li milletvekili “Geçtiğimiz yıllarda bazı IŞİD ve DAEŞ terör örgütü üyelerinin Türkiye’de tedavi edildiği ve hatta kamuya bağlı bazı misafirhanelerde konakladığı ortaya çıkmıştı” ifadelerini kullandı.
Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;
- Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Türkiye’deki canlı bomba saldırılarından sorumlu tutulan IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın başvurusu ve tedavisi esnasında emniyet güçlerine haber verilmiş midir? Verildiyse kırmızı bültenle aranan IŞİD mensubu bir isim nasıl oluyor da Türkiye’de tedavi görüp yakalanmadan hastaneden ayrılabiliyor?
- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Türkiye’de kırmızı bültenle aranan veya aranmayan kaç IŞİD, DAEŞ ve başka terör örgütü mensubu ya da mensupları tedavi edilmiştir? Bunlar hangi illerde ve hangi sağlık kuruluşlarında tedavi olmuşlardır? Bu kişiler kimlerdir ve akıbetleri nedir?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; aylarca randevu alamazken ve bazen hiçbir şekilde tedavi edilemezken IŞİD mensuplarının ayrıcalığı nedir?
İlgili Haberler
- IŞİD yöneticisi, kırmızı bültenle aranırken Konya'da devlet hastanesinde tedavi olmuş!
- 10 Ekim Katliamı Davası 19 Temmuz’a ertelendi. IŞİD’in eski Türkiye emiri tanık olarak dinlenecek
- IŞİD infazcısı, kaçak yollarla Türkiye'ye girdikten 3 yıl sonra gözaltına alınmış: Türkiye'de kalmak istiyorum, gidecek bir yerim yok
-
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- Seçim öncesi 'af' kararı
- AKP tabanında 'B planı' arayışı
- Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'