'İlhami Balı' skandalı Koca'ya soruldu: 'Kaç IŞİD mensubu tedavi ettiniz?'

13 Mayıs 2022 Cuma, 16:02

Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Türkiye’deki canlı bomba saldırılarının organizasyonunda yer alan IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın 25 Temmuz 2016 tarihinde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, skandalı Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde "ANKA Haber Ajansı'nda yer alan haberde, 5 Haziran HDP Diyarbakır mitingi, 20 Temmuz Suruç, 10 Ekim Ankara Gar bombalı saldırılarının kritik ismi olan IŞİD’in emiri İlhami Balı'nın, arandığı dönemde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünün belirtildiğini" ifade etti.

Antmen “Suruç katliamına ilişkin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava dosyasına; İhami Balı’nın tedavi gördüğüne ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği resmi yazı girmiştir. Yazıda IŞİD mensubu İlhami Balı’nın Adana Sarıçam’da 31 Nolu Aile Hekimliği’ne kayıtlı olduğu ve muayene kaydı bulunduğu belirtilmiştir” dedi.

Halen yakalanamayan İlhami Balı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydının kaldırılmadığını söyleyen CHP’li milletvekili “Geçtiğimiz yıllarda bazı IŞİD ve DAEŞ terör örgütü üyelerinin Türkiye’de tedavi edildiği ve hatta kamuya bağlı bazı misafirhanelerde konakladığı ortaya çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;