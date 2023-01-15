İlhan Taşçı'dan RTÜK'e 'SADAT' çağrısı: "Vahim durum '8 saniyelik' bir şey diye geçiştirilemez"

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 15:49

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar ile yaptığı röportajının dün gece Tv100’de banttan yayınlandığı sırada SADAT reklamının kullanılması tepki yarattı. Kılıçdaroğlu da bu sabah, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz” açıklamasını yapmıştı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı Tv100’ün, “Dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir” açıklamasına tepki gösterdi. Taşcı, Üst Kurul’a inceleme çağrısı yaptı. Taşcı, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken tehdit edercesine silahlı-paramiliter bir yapının reklamını yapmanın anlamı açıktır! Hele ki Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu yapıya karşı mücadelesi ortadayken. Vahim durum ‘8 saniyelik’ bir şey diye geçiştirilemez. RTÜK incelemeli.”

TV100'DEN AÇIKLAMA

Tv100 de konuya ilişkin sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin ‘Gol’ diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.”

Gazeteci Uğur Dündar da bugün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Paramiliter artığı Sadat kim, hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdite yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!”